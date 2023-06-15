سيارات VGV الصينية تستعد للانطلاق في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة VGV موتور إيجيبت، عن اقترابها من طرح سيارات VGV الصينية في السوق المحلية خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وعلمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، أنه تم تحديد شهر أغسطس القادم موعداً لطرح سيارات VGV في السوق المحلية.

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بحسب المعلن فإن سيارات VGV تعد إحدى العلامات التابعة لمجموعة صناعة السيارات الصينية Sinotruk Group، بالشراكة مع مجموعة ويتشاي للمحركات، أوروبية الأصل، والمملوكة حالياً للحكومة الصينية.

Sinotruk Group أكبر قاعدة لإنتاج الشاحنات

جدير بالذكر أن " Sinotruk Group"، تعد أكبر قاعدة لإنتاج الشاحنات الثقيلة في الصين، حيث شكلت هيكلًا صناعيًا تهيمن عليه الشاحنات الثقيلة ، بينما تغطي مجموعة كاملة من المركبات التجارية مثل الشاحنات المتوسطة والشاحنات الخفيفة والشاحنات الصغيرة والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي والمركبات الخاصة.

Sinotruk Group تحتل المرتبة الأولى في تصدير الشاحنات

وتم تصدير منتجات Sinotruk Group إلى أكثر من 110 دولة ومنطقة ، لتحتل المرتبة الأولى في تصدير صناعة الشاحنات الثقيلة المحلية لمدة 17 عامًا متتالية ، وهو ما يمثل أكثر من 50 ٪ من صادرات الشاحنات الثقيلة الصينية.

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علامة VGV

وكشفت مصادر لبوابة الخليج 365 الإلكترونية أن أول سيارة سوف يقوم بطرحها وكيل سيارات VGV في السوق المحلية، تنتمي لفئة السيارات SUV سباعية المقاعد.

يذكر أن VGV تقدم عددا من الموديلات في السوق الصينية أبرزها U70 برو، وU75 بلس، و VX7 التجارية.

وتعد السيارات الصينية خلال السنوات الأخيرة لاعباً أساسياً في السوق المحلية، خاصة في ظل تعدد موديلاتها وطرازاتها الزاخرة بالإمكانيات والتقنيات الحديثة، بشكل يضاهي أحدث السيارات العالمية، وبأسعار تنافسية.

ساوايست A5

أحدث سيارة صينية في مصر

وتعد السيارة السيدان ساوايست A5، هي أحدث سيارة صينية انضمت مؤخراً إلى السوق المحلية، ووفقاً للمعلن فإن السيارة ساوايست A5 سوف يتم تقديمها بمحرك ميتسوبيشي اقتصادي.

وتأتي ساوايست A5 بهيكل خارجي ديناميكي متميز من تصميم بيننفارينا الإيطالية، وزودت بباقة متميزة من التجهيزات الخارجية والداخلية، منها (فتح باب "الشنطة" الخلفي بتمرير القدم، وإضاءة نهارية، وفرش جلد داخلي فاخر، عجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد، وزر لتشغيل المحرك، وجنوط ألومنيوم قياس 16 بوصة، وكاميرا خلفية للركن ومثبت للسرعة، وغير من الكماليات ووسائل الأمان).