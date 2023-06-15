أسعار سيارات ستروين تُسجل قفزة جديدة في السوق المحلية

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، وكيل علامة ستروين الفرنسية فى مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة لـ" أسعار سيارات ستروين موديل 2023 " والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم في السوق المحلية.

وفقاً لقائمة أسعار سيارات ستروين موديل 2023 الصادرة عن الشركة المصرية الأوروبية للسيارات فإن جميع الموديلات المطروحة في السوق المحلية شهدت زيادات سعرية جديدة.



C5 إير كروس فيس ليف "الأغلى"

وبحسب قائمة أسعار سيارات ستروين موديل 2023 الصادرة عن الشركة المصرية الأوروبية للسيارات، فإن سعر أغلى سيارات ستروين في السوق المحلية من طراز C5 إير كروس فيس ليف موديل 2023 بعد الزيادات الجديدة وصلت إلى مليون 595 ألف جنيه.

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وتضم قائمة أسعار سيارات ستروين موديل 2023 في السوق المحلية الصادرة عن الشركة المصرية الأوروبية للسيارات طرازات نيوC3، وسي إليزيه، C5 إير كروس فيس ليفت، وC3 إير كروس فيس ليفت، ونيو C4.

وحصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على نسخة من قائمة أسعار سيارات ستروين "نيوC3، وسي إليزيه، C5 إير كروس فيس ليفت، وC3 إير كروس فيس ليفت، ونيو C4" في السوق المحلية.

أسعار سيارات ستروين موديل 2023



وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية قائمة أسعار سيارات ستروين موديل 2023 في السوق المحلية، الصادرة عن الشركة المصرية الأوروبية للسيارات بجميع طرازاتها :"نيوC3، وسي إليزيه، C5 إير كروس فيس ليفت، وC3 إير كروس فيس ليفت، ونيو C4".

أسعار سيارات ستروين موديل 2023

مواصفات ستروين سي اليزيه 2023

وتعد السيارة ستروين سي إليزيه موديل 2023 هي النسخة السيدان الوحيدة من سيارات ستروين المتوافرة في السوق المحلية بينما باقي طرازاتها suv.

تقدم سيارات ستروين سي إليزيه موديل 2023 – الفئة الأولى – ببعض المواصفات وسائل الأمن والسلامة ومن أبرزها عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD.

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ودعمت سي إليزيه بمجموعة من التجهيزات والكماليات مصابيح ضباب، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وتعديل مقعد السائق، ومساند رأس أمامية متحركة، مكييف هوء يدوي، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل الأبواب عبر الريموت، وكمبيوتر رحلات، وباور ستيرينج، وحلية كروم بالاكصدام الأمامى، وجنوط 15 بوصة، وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من «عدد 4 مكبرات صوتية – راديو – بلوتوث – مدخل USB، وغيرها».

وزودت طرازات «سي إليزيه» – الفئة الثانية – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها مثبت ومحدد سرعة، وحساسات خلفية للركن، وكاميرا خلفية، وإمكانية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًا، وشاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مكسوه من الجلد، ومسند يد أمامي، ومساند رأس خلفية متحركة، وفرش قماش وجلد للمقاعد، وصالون مطعم بالكروم، وجنوط 16 بوصة، وغيرها.