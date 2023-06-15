72 ألف جنيه ارتفاعاً في أسعار نيسان سنترا موديل 2024 المجمعة محليًا

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة نيسان موتور إيجيبت، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة لـ" أسعار نيسان سنترا " موديل 2024 المجمعة محلياً في السوق المصرية.

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وفقاً لقائمة أسعار نيسان سنترا المجمعة محلياً الصادرة اليوم 14 يونيه عن نيسان موتور إيجيبت، فإن السيارة نيسان سنترا موديل 2024 التي تقدم بـ 4 فئات من التجهيزات أصبحت تتوافر حالياً في السوق المصرية بفئة واحدة من التجهيزات فقط وهي الفئة الثانية upper.

شهدت قائمة أسعار نيسان سنترا المجمعة محلياً الصادرة عن نيسان موتور إيجيبت، زيادة أسعار نيسان سنترا موديل 2024 بدايةً من اليوم.

وبلغ مقدار الزيادة الجديدة على أسعار السيارة نيسان سنترا موديل 2024 المجمعة محلياً في السوق المصرية نحو 72 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة نيسان سنترا موديل 2024 على محرك رباعى الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 118 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أتوماتيك.

أسعار نيسان سنترا موديل 2024 المجمعة محلياً

بحسب قائمة أسعار نيسان سنترا المجمعة محلياً الصادرة عن نيسان موتور إيجيبت، فإن سعر الفئة الثانية من السيارة نيسان سنترا موديل 2024 في السوق المصرية أصبح 740500 جنيه.

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مواصفات نيسان سنترا موديل 2024 المجمعة محلياً

نيسان سنترا

تقدم نيسان موتور إيجيبت السيارة نيسان سنترا موديل 2024 المجمعة محلياً في السوق المصرية بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABSوتوزيع إلكتروني للفرامل EBD – برنامج تدعيم الفرامل BA – نظام إيموبليزر ضد السرقة.

وزودت نيسان موتور إيجيبت السيارة نيسان سنترا موديل 2024 المجمعة محلياً السيارة بمجموعة من التجهيزات من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية – مصابيح امامية حساسة للإضاءة – مصابيح أمامية وخلفية led – زجاج خلفي معتم – إضاءة نهارية LED- نظام ملاحي GPS- زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – مكييف هواء ثنائي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – قفل مركزي – مسند يد خلفي – جنوط رياضية 16 بوصة».

كما تقدم نيسان موتور إيجيبت السيارة نيسان سنترا موديل 2024 المجمعة محلياً في السوق المصرية ببعض التجهيزات الأخرى، ومنها «عجلة قيادة متعددة الوظائف قابلة للتعديل يتم ضبط ارتفاعها لتتناسب مع وضع السائق – مرايات ضم كهربائية – كاميرا خلفية – شاشة وسائط متعددة الاستخدامات 7 بوصات – بلوتوث – مدخل AUX – التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة.