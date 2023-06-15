سر غياب شيري وهيونداي عن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، عن عدم تلقيها القوائم السعرية الجديدة من الوكلاء المحليين لسيارات شيري وهيونداي.

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وبحسب المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، فإن الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية «إيتامكو»، وكيل علامة هيونداي، والشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل «غبور مصر»، وكيل علامة شيري، لم تقم بإخطار المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، بالأسعار الجديدة للطرازات المشاركة المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، حتى الخامس من يونيه الجاري.

النترا hd

ومن المعروف أن هيونداي وشيري تشاركان فى مبادرة إحلال السيارات "جو جرين" بـ 4 سيارات مجمعة محليًا هى "أكسنت RB – إلنترا HD – تيجو 3 – أريزو 5".

أريزو 5

ووفقًا للقائمة الصادرة عن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، فإن سيارات BYD المجمعة محليًا من خلال شركة الأمل للسيارات، هى العلامة التجارية الوحيدة التي أعلنت عن أسعار طرازاتها المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، خلال شهر يونيه الجاري.

وتتوافر السيارة السيدان المجمعة محليًا BYD موديل 2023 من خلال شركة الأمل للسيارات.

وتتوافر BYD المجمعة محليًا، موديل 2023 في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، من خلال شركة الأمل للسيارات، بطراز واحد وهو f3 BYD ويقدم بفئتين من التجهيزات الأولى مانيوال، والثانية أوتوماتيك.

السيارة BYD f3

أسعار السيارة BYD f3 مانيوال المجمعة محليًا موديل 2023:

وتوفر شركة الأمل للسيارات، الإصدار المانيوال من السيارة BYD f3 موديل 2023 في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، بسعر 381 ألف جنيه.

أسعار السيارة BYD f3 أوتوماتيك المجمعة محليًا موديل 2023:

بينما تقدم شركة الأمل للسيارات النسخة الأوتوماتيك من السيارة BYD f3 موديل 2023 في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، بسعر 431 ألف جنيه.

وتسعى المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، لتحقيق مجموعة من المستهدفات أبرزها الحد من تلوث الهواء، وكذا الانبعاثات الكربونية الضارة وما يتبعه من تخفيف للأمراض الناتجة عن ذلك التلوث، فضلًا عن زيادة أمن وسلامة الطرق نتيجة لخروج السيارات القديمة من الخدمة والتى كانت تتسبب في وقوع الحوادث.

كذلك تستهدف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، رفع مستوى دخل سائقى سيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب الجديدة نظرًا لاستخدام تعريفة ركوب جديدة، بالإضافة إلى استخدام سيارة لا تتعرض للأعطال بكثرة مثل السيارة القديمة وهو ما يُسهل من تشغيلها فترات طويلة تُدر عائد أكبر على مالكها، وكذا إحداث طفرة فى إحلال الوقود المحلى (الغاز الطبيعى) بدلًا من الوقود المستورد (البنزين).

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وتسعى كذلك المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، لتخفيض الدعم الموجه للوقود، وذلك من خلال تحديث أسطول السيارات القديمة التى تستهلك الكثير من لترات الوقود أثناء تشغيلها بسيارات أخرى تستهلك لترات أقل وبالتالى خفض كميات الوقود والذى ينجم عنه خفض الدعم الموجه لهذا البند، كما أن هناك علاقة طردية بين كمية الانبعاثات الضارة ومبلغ الدعم المقدم للرعاية الصحية، وذلك فضلًا عن أن زيادة معدلات الانتاج والمبيعات بمصانع السيارات والصناعات المغذية لها سيترتب عليه زيادة حصيلة الضرائب المفروضة عليها، فضلًا عن حجم إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر.