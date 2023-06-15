مفاجأة في السيارات الزيرو المرخصة.. التأمين الإجباري يكشف العدد الحقيقي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن عدد المركبات “نقل وملاكي ودراجات نارية” التى تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر مايو الماضي.

المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات تكشف عن عدد المركبات الزيرو المرخصة

وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، فإن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر مايو الماضي بلغ 22925 مركبة.





أكد التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية “زيرو” موديل 2020 خلال شهر مايو بلغ 1766مركبة، و3200مركبة موديل 202، و 8101 مركبة موديل 2022 و9112 مركبة موديل 2023 و746 مركبة موديل 2024.

السيارات الملاكي “زيرو”

أضاف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات أن عدد السيارات الملاكي “زيرو” التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8720 سيارة ملاكي من بينها 158سيارة ملاكي موديل 2020 و131 سيارة ملاكي موديل 2021و1693 سيارة ملاكي موديل 2022و6541 سيارات ملاكي موديل 2023 و197 موديل 2024.

الدراجات النارية

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أما الدراجات النارية فبلغ إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 11938 من بينها 1533موديل 2020 و2920موديل 2021و5866دراجة نارية موديل 2022 و 1619دراجه نارية موديل 2023.

زيادة عدد السيارات المرخصة

السيارات النقل

أما سيارات النقل فقد بلغ عددها 1536 سيارة نقل من بينها 17سيارة نقل موديل 2020 و73 سيارة نقل موديل 2021 و326 سيارة نقل موديل 2022 و 580 سيارة نقل موديل 2023و540 سيارة نقل موديل 2024.

كان التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات الصادر في شهر أبريل قد أكد أن عدد المركبات التي تم التأمين الإجباري عليها وترخيصها خلال شهر أبريل الماضي بلغ 15086مركبة.

و بحسب المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات فإن إجمالي المركبات الزيرو التي صدرت لها وثائق تأمينية في شهر أبريل الماضي موديل 2020 بلغ 1193مركبة، و2318مركبة موديل2021و5898 مركبة موديل2022 و5648 مركبة موديل 2023 و29 مركبة موديل 2024.