استدعاء سيارات نيسان تيدا وصني وأكس تريل في مصر (التفاصيل الكاملة)

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل شركة نيسان موتورز إيجيبت، حملة الاستدعاء السابقة والتي سبق وتم الإعلان عنها للفحص والكشف المجاني على الوسائد الهوائية وتغييرها إذا لزم الأمر.



حملة استدعاء نيسان تيدا وصني وأكس تريل

ضمت حملة استدعاء الوسائد الهوائية سيارات نيسان تيدا (C11) من 2010 -2013، ونيسان صني سوبر صالون (N16) من 2006 - 2013، ونيسان أكس تريل (T30) من 2010 – 2013.



وناشدت شركة نيسان من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك، ملاك طرازات "نيسان تيدا (C11) من 2010 -2013، ونيسان صني سوبر صالون (N16) من 2006 - 2013، ونيسان أكس تريل (T30) من 2010 – 2013 " والذين لم يخضعوا للكشف على الوسائد الهوائية في المرحلة السابقة من حملة الاستدعاء، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق.

يأتى ذلك في إطار الاطمئنان على جودة وفاعلية منظومة الوسائد الهوائية وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين .



وبحسب بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك، فإنه لمزيد من المعلومات يمكن لأصحاب سيارات “نيسان تيدا (C11) من 2010 -2013، ونيسان صني سوبر صالون (N16) من 2006 - 2013، ونيسان أكس تريل (T30) من 2010 – 2013”، الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16244، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارات المحددة ضمن حملة الاستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل.

التواصل مع جهاز حماية المستهلك

ولفت البيان إلى أنه في حال وجود شكوى أو مُخالفة، يرجي لأصحاب سيارات “نيسان تيدا (C11) من 2010 -2013، ونيسان صني سوبر صالون (N16) من 2006 - 2013، ونيسان أكس تريل (T30) من 2010 – 2013”، الاتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 من أي خط أرضي، أو إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

ووفقاً لشركة نيسان فإن حملة الاستدعاء تأتي بعد اكتشاف شركة تاكاتا العالمية المصنعة لـ “الوسائد الهوائية”، عيوب تصنيع في بعض من الوسائد الهوائية الموردة لبعض شركات السيارات ومن ضمنها شركة نيسان و في حالة تفعيلها قد تنفجر قطع حديدية صغيرة مما يؤدي إلى إصابات خطيرة جداً للسائق و لباقي الركاب وقد تؤدي إلى الوفاة.