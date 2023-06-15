أسعار نيسان صني 2024 في السوق المصرية بعد زيادتها 37 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة نيسان موتور إيجيبت، اليوم عن القائمة الجديدة لـ" أسعار نيسان صني" السيدان موديل 2024 في السوق المصرية.

وفقاً للقائمة الجديدة فإن أسعار نيسان صني موديل 2024 السيدان بمختلف فئاتها في السوق المصرية شهدت زيادات جديدة بدايةً من اليوم.

وبلغ مقدار الزيادة الجديدة على أسعار نيسان صني موديل 2024 السيدان في السوق المصرية نحو 37 ألف جنيه.





وتتوافر السيارة السيدان نيسان صني موديل 2024 في السوق المصرية بـ4 فئات من التجهيزات "ماينوال وأوتوماتيك" جميعها مزودة بمحرك بقوة رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 «حصان» مع عزم أقصى للدوران 134 نيوتن/ متر، متصل بنوعين من نواقل الحركة الأول عادي، والثاني أوتوماتيك.

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية قائمة أسعار نيسان صني موديل 2024 في السوق المصرية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

أسعار نيسان صني موديل 2024 في السوق المصرية

الفئة الأولى مانيول 485400 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك 516500 جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك 551000 جنيه

الفئة الرابعة أوتوماتيك 537000 جنيه

نيسان صني

وزودت السيارة السيدان نيسان صنى موديل 2024 في السوق المصرية ببعض المواصفات ووسائل الأمان؛ من بينها «عدد 2 وسائد هوائية- فرامل مانعة للإنغلاق ABSوتوزيع الكترونى للفرامل EBD – نظام إيموبليزر ضد السرقة – عجلة القيادة كهربائية».

وتقدم السيارة السيدان نيسان صني موديل 2024 في السوق المصرية ببعض الكماليات والتجهيزات، من أبرزها «مصابيح ضباب أمامية هالوجين- مصابيح خلفية LED – مرايات جانبية كهربائية – مكيف هواء يدوى مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية- زجاج كهربائى- قفل مركزى – إمكانية طى المقاعد الخلفية – مقعد السائق والراكب الأمامى يدوى- عجلة القيادة متعددة الوظائف – مدخل AUX – مكبرات صوتية – جنوط 15 بوصة.

ودعمت طرازات «صنى» فئة «A/T MID» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «سبويلر خلفى- مرايات جانبية كهربائية – كاميرا خلفية – زجاج خلفى معتم – إمكانية التحكم بالنظام الصوتى والراديو من خلال عجلة القيادة- بلوتوث – شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس – مدخل USB، وغيرها.

وتزيد الفئة الأعلى «A/T SUPER SALOON» ببعض التجهزات والكماليات الأخرى؛ من أبرزها «حساسات ركن خلفية – مرايا ضم كهربائيًّا- خاصية التحكم عن بعد فى غلق وفتح الأبواب- مكييف هواء أتوماتيك – عدادات متطورة، وغيرها.