180 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة أوتو جميل، وكيل علامة فورد في مصر، عن أحدث قائمة لـ "أسعار السيارة فورد فوكاس" فيس ليفت" السيدان موديل 2023 في السوق المحلية والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم.

بحسب أسعار السيارة فورد فوكاس "فيس ليفت" السيدان موديل 2023 الصادرة عن أوتو جميل، والتي أخطرت بها شبكة موزعيها اليوم، فإن فورد فوكاس الجديدة "فيس ليفت" موديل 2023، شهدت زيادات جديدة على مختلف الفئات المطروحة في مصر.

وفقًا لقائمة أسعار السيارة فورد فوكاس "فيس ليفت" السيدان موديل 2023 الصادرة عن أوتو جميل، فإنه “فوكاس” تتوافر في السوق المصرية بـ5 فئات من التجهيزات.

ويصل مقدار الزيادة الجديدة على السيارة فورد فوكاس فيس ليفت السيدان موديل 2023 إلى نحو 180 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن "أوتو جميل"، قد مدت فترة الضمان على فوكاس 2023 من سنتين من دون حد أقصى للكيلومتر، إلى 3 سنوات أو 100 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية أسعار السيارة فورد فوكاس "فيس ليفت" السيدان موديل 2023 الصادرة عن أوتو جميل.

أسعار فورد فوكاس "فيس ليفت" السيدان موديل 2023:

- فئة Trend 4 dr بسعر 990 ألف جنيه بدلًا من 840 ألف جنيه.

- فئة connected 4dr بسعر مليون و50 ألف جنيه بدلًا من 870 ألف جنيه.

- فئة connected 5dr بسعر مليون و40 ألف جنيه بدلًا من 860 ألف جنيه.

- فئة titanium 4dr بسعر مليون و85 ألف جنيه بدلًا من 905 آلاف جنيه.

- فئة titanium 5dr بسعر مليون و80 ألف جنيه بدلًا من 900 ألف جنيه.

قائمة أسعار أوتو جميل:

فورد فوكاس

وتعتمد السيارة فورد فوكاس فيس ليفت السيدان موديل 2023 على محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة من أوتو جميل يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتقدم السيارة فورد فوكاس" فيس ليفت" السيدان موديل 2023 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS – نظام الثبات الإلكتروني ESP – أنظمة التحكم فى الجر HLA – نظام مراقبة ضغط الإطارات – حساسات ركن أمامية وخلفية – فرامل كهربائية – نظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية – مثبت ومحدد سرعة».

ودعمت السيارة فورد فوكاس "فيس ليفت" السيدان موديل 2023 بمجموعة من التجهيزات، من أبرزها «خاصية فتح وغلق السيارة من دون مفتاح – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – مكييف هواء ثنائي المناطق أتوماتيك – إمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا – مرآة ذاتية التعتيم – حساس مطر – إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًا، وكاميرا خلفية».