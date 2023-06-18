10 علامات الأكثر ترخيصًا في السوق المصرية.. في مقدمتها نيسان وشيري ورينو

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات تقريرها الخاص بشهر مايو، والذي تضمن قائمة العلامات الأكثر ترخيصًا في السوق المصرية.

وتضمنت القائمة الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، 10 علامات هى الأكثر ترخيصًا في السوق المصرية.

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نيسان تتصدر قائمة العلامات الأكثر ترخيصًا:

وتصدرت علامة نيسان قائمة السيارات الأكثر ترخيصًا في السوق المصرية.

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وبحسب قائمة العلامات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، فإن علامة نيسان تصدرت المركز الأول بإجمالي 1152 سيارة مرخصة.

وفي المركز الثاني من قائمة العلامات الأكثر ترخيصًا في السوق المصرية، جاءت علامة شيرى بعد علامة نيسان بإجمالي سيارات مرخصة بلغ 1140 سيارة.

ووفقًا للقائمة الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، جاءت علامة رينو بنحو 715 سيارة في المركز الثالث بعد الثنائي نيسان وشيري.

وجاءت في المركز الرابع علامة بى واى دى بإجمالي 527 سيارة، وتلتها في المركز الخامس علامة سوزوكى بـ 506 سيارات، وذلك وفقًا للقائمة الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.

وفي المركز السادس من قائمة العلامات الأكثر ترخيصًا في السوق المصرية، جاءت علامة كيا بعدد 446 سيارة، وأعقبتها في المركز السابع علامة مرسيدس بـ 419 سيارة.

وفي المركز الثامن من قائمة العلامات الأكثر ترخيصًا بالسوق المصرية، جاءت علامة تويوتا بـ 342 سيارة، وكان المركز التاسع من نصيب علامة بي إم دبليو بـ 333 سيارة.

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وأظهرت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن علامة هيونداي جاءت في المركز العاشر بـ298 سيارة.

عدد المركبات الزيرو المرخصة في مايو:

كان التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، الخاص بشهر مايو، قد أظهر أن عدد المركبات التى تم التأمين الإجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" خلال شهر مايو الماضي بلغ 22925 مركبة.

أكد التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2020 خلال شهر مايو بلغ 1766 مركبة، و3200 مركبة موديل 202، و8101 مركبة موديل 2022 و9112 مركبة موديل 2023 و746 مركبة موديل 2024.

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكي التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 8720 سيارة ملاكي من بينها 158 سيارة موديل 2020 و131 سيارة موديل 2021 و1693 سيارة موديل 2022 و6541 سيارة موديل 2023 و197 موديل 2024.