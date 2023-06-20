الأسعار الجديدة لسيارات فورثينج T5 EVO موديل 2023 بعد الزيادة

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة RTC أوتو، وكيل علامة دونج فينج الصينية في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات فورثينج T5 EVO موديل 2023 التي تقدم في مصر بـ 5 فئات من التجهيزات، متاح منها حالياً فقط بحسب القائمة الجديدة الفئات "الثانية، والرابعة، والخامسة"، بينما أكدت القائمة نفاد مخزون الفئتين "الأولى، والثالثة".

مواصفات فورثينج T5 EVO موديل 2023

تقدم شركة RTC أوتو، وكيل علامة دونج فينج الصينية في مصر، السيارة فورثينج T5 EVO موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات تيربو وناقل حركة DCT من 7 سرعات أوتوماتيك بقوة اجمالي 194 حصان وعزم دوران 285 نيوتن متر .

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ويبلغ طول السيارة فورثينج T5 EVO موديل 2023نحو 4.565 مم وعرضها 1.860 مم وارتفاعها 1.690 مم، وتقدم بقاعدة عجلات بطول 2.715 مم.

وتتسع السيارة فورثينج T5 EVO موديل 2023 التي تقدم عبر شركة RTC أوتو، وكيل علامة دونج فينج الصينية في مصر، إلى 5 مقاعد وهي من فئة الـSUV مع خزان وقود سعة 55 لتر واستهلاك وقود بواقع 6.6 لتر لكل 100 كم، كما تتسارع السيارة الي 100 كم في الساعة في 9.5 ثانية.

كما تقدم شركة RTC أوتو، وكيل علامة دونج فينج الصينية في مصر، السيارة فورثينج T5 EVO موديل 2023 بنظام الجر الأمامي وتعليق أمامي ماكفرسون مستقل وتعليق خلفي متعدد الوصلات مع أقراص فرامل أمامية مهواة وأقراص خلفية صلبة. وتأتي بعحلات 19 بوصة.

وتعتبر السيارة SUV مدمجة، وتحمل تصميم جديد مع شبكة تهوية بمداخل تهوية أمامية تجمع تصميم مميز للسيارة مع مصابيح خلفية ليد جديدة واسبويلر مع مصابيح فرامل عالية . والهيكل الخلفي للسيارة يأتي بتصميم ثنائي اللون مع 4 مخارج عادم على كلا الجانبين وتتميز السيارة بأسلوب رياضي شرس .

وفي الداخل تأتي السيارة فورثينج T5 EVO موديل 2023بمقاعد جلدية ، كما يمكن تعديل عجلة القيادة الجلدية يدويًا لأعلى ولأسفل وللأمام وللخلف. بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم السيارة الجديدة تصميمين للشاشات مقاس 10.25 بوصة ، ويمكن للشاشتين التفاعل مع بعضهما البعض. ويمكن أن يدعم نظام الوسائط المتعددة وظائف التحكم مثل الملاحة وتكييف الهواء وفتحات السقف ونوافذ السيارة.

وتأتي السيارة عبر شركة RTC أوتو، وكيل علامة دونج فينج الصينية في مصر، بشكل قياسي مع سلسلة من الوظائف مثل مراقبة ضغط الإطارات ، الفرامل المانعة للانغلاق ABS ، التحكم في ثبات الجسم (ESC / ESP / DSC ،) ، حساسات خلفية، كاميرا خلفية.

وتوفر شركة RTC أوتو، وكيل علامة دونج فينج الصينية في مصر، الطرازات المتوسطة والفئات الأعلي أيضًا وظائف مساعدة في القيادة مثل التحذير من مغادرة المسار ، والمساعدة في الحفاظ على المسار، والتعرف على إشارات المرور على الطرق ، والتحذير من الاصطدام الأمامي.

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فورثينج T5 EVO

أسعار فورثينج T5 EVO موديل 2023

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، أحدث قائمة سعرية لسيارت فورثينج T5 EVO موديل 2023 الصادرة عن شركة RTC أوتو، وكيل علامة دونج فينج الصينية في مصر.

- الفئة الأولى غير متاحة

- الفئة الثانية تقدم بسعر مليون و110 آلاف جنيها.

- الفئة الثالثة غير متاحة

- الفئة الرابعة بسعر مليون و180 ألف جنيه

- الفئة الخامسة بسعر مليون و210 آلاف جنيها