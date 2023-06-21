الأسعار الجديدة لسيارات JMC البيك أب موديل 2022 بدايةً من اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت شركة توزيع وسائل النقل TVD، وكلاء علامة JMC الصينية فى مصر، اليوم عن أحدث قائمة سعرية للسيارة الـ"بيك أب" JMC موديل 2022.

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شهدت القائمة السعرية الجديدة الصادرة عن شركة توزيع وسائل النقل TVD زيادات على أسعار السيارة الـ"بيك أب" JMC موديل 2022.

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ووفقاً للقائمة السعرية الصادرة اليوم عن شركة توزيع وسائل النقل TVD فإن السيارة الـ"بيك أب" JMC، موديل 2022 تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات جميعها مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 2.8 لتر (ديزل) يعمل بنظام الحقن المباشر، قادر على استخراج طاقة حصانية تبلغ 77 حصان / 3600 د.د. ، فيما يبلغ أقصى عزم له 172 نيوتن . متر / 2000 د.د. والموصول بصندوق سرعات يدوى خماسى السرعات والذى يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لتر / 100 كم.

وتأتي السيارة JMC البيك أب موديل 2022 بأبعاد تبلغ 5012 × 1690 × 1645 مم لكل من الطول والعرض والارتفاع على التوالى، بينما تأتى بقاعدة عجلات تبلغ 3025 مم ، فيما يبلغ خلوص السيارة (إرتفاعها عن الأرض) 185 مم.

أسعار JMC البيك أب موديل 2022 الصادرة شركة توزيع وسائل النقل TVD

وتستعرض بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة السعرية الكاملة للسيارة البيك أب JMC، موديل 2022 الصادرة اليوم عن شركة توزيع وسائل النقل TVD الوكيل المحلي للعلامة والتي تقدم بـ 3 فئات من التجهيزات في السوق المصرية “الأولى شاسيه بدون تكييف” وتتضمن "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية"، و"الثانية صندوق بدون تكييف" وتتضمن "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية"، و"الثالثة صندوق مكيفة" وتتضمن "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية".

jmc

- الفئة الأولى من السيارة JMC البيك أب موديل 2022 "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية" شاسيه بدون تكييف بسعر 414900 جنيه

- الفئة الثانية من السيارة JMC البيك أب موديل 2022 "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية" صندوق بدون تكييف بسعر 424900 جنيه



- الفئة الثالثة من السيارة JMC البيك أب موديل 2022 "زجاج كهربائي- فوانيس شبورة- كاسيت تاتش- جنوط رياضية- تكييف" صندوق بسعر 454 ألف جنيه.