الأسعار الجديدة ومواصفات السيارة ساوايست DX8s موديل 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة IFG وكيل علامة ساوإيست في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لـ" السيارة ساوايست DX8s " موديل 2023 في مصر.

وتطرح مجموعة IFG، السيارة ساوايست DX8s كوبيه موديل 2023 بفئتين من التجهيزات، الفئة الأولى Active، والفئة الثانية "لونين" Active.

ساوايست DX8s

المواصفات الفنية

وتقدم السيارة ساوايست DX8s، موديل 2023 عبر مجموعة IFG، بمحرك 1500 سي سي تيربو كامة علوية مزدوجة 15 صباب، ويحقق المحرك توفير عالي في الوقود ويولد قوة تبلغ 156 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة. كما يوفر عزم دوران بواقع 230 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة في الدقيقة. كما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض 6 سرعات تبريد زيت.

ويبلغ طول السيارة ساوايست DX8s كوبيه موديل 2023 وفقاً للمعلن 4.749 مم وعرضها 1.900 مم وارتفاعها 1.720 مم. كما تأتي بقاعدة عجلات بطول 2.745 مم وخزان وقود سعة 57 لتر. وتتميز بعجلات ١٨ او 20 بوصة كذلك. كما تأتي بخلوص أرضي بين ١٦٠٠ و٢١٠٠ مم. كما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية بين ٨٩ و١٦٨٠ لتر.

ساوايست DX8s

وتأتي السيارة ساوايست DX8s كوبيه موديل 2023 بوسائل أمان متنوعة تشمل : ESC – EPB - وسادة هوائية للسائق + وساده هوائية للراكب الامامي - حساس متابعة ضغط الهواء بالاطارات - ISOFIX اماكن تثبيت كرسي الاطفال ABS,EBD- EBA - TCS - كاميرا خلفية - نظام مساعد لصعود المرتفعات - ايموبليزر -هيكل السيارة عالي القوة - تشغيل محرك السيارة عن بعد.

وتشمل التجهيزات الخارجية في السيارة ساوايست DX8s كوبيه موديل 2023، مصابيح أمامية وخلفية ليد وقضبان تحميل فوق السقف واسبويلر خلفي مع مصباح فرامل علوي هوائي زعنفة القرش ومرايا بتعديل كهربائي.

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وتتوفر السيارة ساوايست DX8s كوبيه موديل 2023 عبر مجموعة IFG، بسبعة مقاعد مع العديد من التجهيزات التي تشمل : عجلة قيادة جلد ومساندة راس أمامية وخلفية قابلة للتعديل وتكييف هواء وفتحات تهوية للمقاعد الخلفية وتعديل عجلة القيادة في اتجاهين ولمسات جلدية ناعمة علي الكونسول الوسطي وزجاج كهربائي بتحكم بلمسة واحدة ومرأة رؤية خلفية كهربائية مع تدفئة ومقلعد جلدية مريحة وتعديل كرسي السائق في ٦ اتجاهات. كما تشمل تعديل كرسي الراكب الأمامي في ٤ وضعيات ومسند ذراع خلفي.

كما يتوفر بالسيارة ساوايست DX8s كوبيه موديل 2023 بمثبت سرعة وزر ستارت ستوب للمحرك ودخول للسيارة بدون مفتاح وفتحات USB أمامية وخلفية ومخارج ١٢ فولت أمامية وخلفية وفتحة سقف بانورامية تفتح بضغطة واحدة ووضعية قيادة ايكو صديقة للبيئة بجانب وضعية سبورت . كما توفر شاشة ١٢.٣. بوصة رقمية بلوحة القيادة وشاشة ١٠.٢٥ بوصة للعدادات وبلوتووث وMP4 وعجلة قيادة متعددة المهام وكمبيوتر رحلات ونظام صوت ستيريو ثلاثي الابعاد محيطي مع 6 سماعات.

أسعار السيارة ساوايست DX8S كوبيه موديل 2023

وتقدم مجموعة IFG السيارة ساوايست DX8s كوبيه موديل 2023 بالأسعار التالية: