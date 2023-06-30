تويوتا تستعد لطرح السيارة C-HR الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد عملاق صناعة السيارات اليابانية تويوتا، لطرح الجيل الثاني من السيارة الشهيرة C-HR الجديدة، التي تنتمي لفئة السيارات الـ SUV المدمجة.

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وبحسب المعلن من تويوتا اليابانية فإن السيارة C-HR الجديدة تأتي بطول 36ر4 متر.

وتخطف السيارة تويوتا C-HR الجديدة الأنظار إليها من خلال الطلاء ثنائي الألوان، في حين تتألق المقصورة الداخلية بقمرة قيادة رقمية مع شاشة لمسية كبيرة.

تويوتا C-HR الجديدة بمحرك هجين

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة تويوتا C-HR الجديدة على سواعد محركات بنزين هجين بقوة 103 كيلووات/140 حصان أو 146 كيلووات/198 حصان، مع معدل استهلاك يبلغ في أحسن الأحوال 6ر4 لتر.

كما تتوفر السيارة تويوتا C-HR الجديدة بنسخة هجين Plug-in بقوة 164 كيلووات/223 حصان مع مدى سير يصل إلى 66 كلم.

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ومن المقرر أن تطرح تويوتا السيارة C-HR الجديدة في فصل الخريف.

وتعد السيارة تويوتا C-HR الجديدة منافساً شرساً لسيارات أوبل Mokka وفورد Puma.

ولم تعلن شركة تويوتا حتى الآن عن الأسعار الرسمية للسيارة C-HR الجديدة غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.

وتتوافر السيارة تويوتا C-HR في مصر حالياً بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 113 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 185 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك من طراز “CVT”، ووفقًا للبيانات المعلنة عن «تويوتا»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 10.9 ثانية.

ودعمت سيارات «تويوتا C-HR» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها “الوسائد والستائر الهوائية للمقاعد الأمامية، ونظام منع انغلاق الفرامل، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل، وونظام مساعدة الفرمل، وونظام مساعدة صعود المرتفعات، وونظام التحكم فى الجر، ونظام حماية ضد السرقة”.

وتحتوى النسخة الحالية في مصر على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها “جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية led، وإمكانية التحكم فى مستوى إضاءة المصابيح، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وكاميرا خلفية، ومكييف هواء أتومكاتيك، ومقاعد جليد، وخاصية طي المقاعد الخلفية، ومفتاح بصمة، وسبويلر خلفي، وغيرها، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية، ومدخل USB –بلوتوث – شاشة وسائط 8 بوصات مدعمة لأنظمة تشغيل آبل كار بلاي وأندرويد أوتو)، وغيرها.