استدعاء عدد كبير من سيارات مرسيدس الفارهة بعد اكتشاف عيب خطير

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة مرسيدس، في استدعاء نحو 140 ألف مركبة بعد اكتشاف خلل فني خطير في عدد من طرازاتها.

اقرأ أيضا.. مرسيدس تكشف عن الفئة E الجديدة بمواصفات خيالية

حملة استدعاء بالولايات المتحدة

وفقاً لبيان صادر عن شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة مرسيدس، فإن حملة استدعاء سياراتها المعلن عنها من المقرر أن يتم إطلاقها في السوق الأمريكية فقط.

خلل فني في مضخة الوقود

بحسب شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة، فإن الخلل الفني الذي تم اكتشافه جاء بسبب مشكلات في مضخة الوقود في بعض سيارات مرسيدس.

اقرأ أيضا.. سيارة جديدة قادمة من الصين إنتاج مرسيدس وBYD

استدعاء موديلات من بين 2021 و 2023

من جانبها أكدت الإدارة الأمريكية الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، في واشنطن، أن حملة استدعاء مرسيدس تشمل نحو 143551 سيارة من إنتاج الفترة بين 2021 و 2023 بها مشكلات في مضخة الوقود.

وتضم قائمة السيارات المشمولة بالاستدعاء الصادرة عن شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة، طرز الفئة سي و إي و إس، فضلا عن طرز (إس يو في) الدفع الرباعي الرياضية متعددة الإستخدام "جي إل سي" و "جي إل إي" و "جي إل إس". كما تم إدراج الفئة جي من سيارات (إس يو في) على هذه القائمة.

اقرأ أيضاً: بيجو تطرح 2008 الجديدة.. التفاصيل والمواصفات

وأفادت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة أن موزعي سيارات مرسيدس التابعين لشركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة، سوف يستبدلون مضخات الوقود دون مقابل، مشيرة إلى أن الخلل في المضخة قد يزيد من مخاطر وقوع حوادث لذلك جاءت حملة الاستدعاء.

حملة استدعاء هوندا

تأتي حملة استدعاء سيارات مرسيدس بعد أيام قليلة من استدعاء شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا، لنحو 1.2 مليون سيارة من الولايات المتحدة أيضاً، بعد اكتشاف عيوب فنية في كاميراتها قد تؤدي لحوادث خطرة.

وفقاً لـ"هوندا"، فإن الشركة اليابانية قررت سحب نحو 1.2 مليون سيارة في الولايات المتحدة بسبب احتمالية عدم ظهور صورة كاميرا الرؤية الخلفية على شاشة لوحة القيادة.

وشملت حملة الاستدعاء بعض سيارات هوندا من طراز Odyssey الميني فان المطروحة ما بين عامي 2018 إلى 2023، وكذلك سيارات Pilot الرباعية الدفع التي طرحت في الفترة ما بين 2019 و 2022، وسيارات Passport SUV التي طرحت ما بين 2019 إلى 2023.

وأفادت الوثائق التي نشرتها منظمة السلامة في الولايات المتحدة، بأن الخبراء يعتقدون أن المشكلة ترجع إلى خلل في موصل الكابلات المحورية، وتقول الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة أنه إذا لم يتم عرض صورة كاميرا الرؤية الخلفية، فيمكن لهذا الأمر أن يقلل من رؤية السائق ويزيد من خطر وقوع الحوادث.

اقرأ أيضاً: تويوتا تستعد لطرح السيارة C-HR الجديدة

وأكدت هوندا أنها تلقت ما يقرب من 274000 مطالبة ضمانا من مايو 2017 حتى 8 يونيو، وليس لديها تقارير عن أي إصابات.

وستكون عمليات استبدال الكابلات في السيارات التي ستستدعى مجانية بالنسبة لمالكي المركبات، وسيتم إخطار مالكي السيارت برسائل خاصة اعتبارا من 24 يوليو القادم.