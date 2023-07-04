أسعار ومواصفات شيري تيجو 3 موديل 2024 بعد طرحها رسمياً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الوكيل المحلي لعلامة شيري الصينية في مصر، مجموعة جي بي غبور أوتو، موديل 2024 من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV شيري تيجو 3.

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وتتوافر السيارة شيري تيجو 3، موديل 2024 عبر مجموعة جي بي غبور أوتو، بفئة واحدة من التجهيزات، وتنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024

بحسب القائمة السعرية الجديدة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، شيري تيجو 3 موديل 2024 تقدم بسعر بلغت 610 آلاف جنيه.

مواصفات شيري تيجو 3

تعتمد شيري تيجو 3 موديل 2024 على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 126 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

وطبقًا للبيانات الرسمية المعلنة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، فإن متوسط استهلاك السيارة شيري تيجو 3 من الوقود يبلغ نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتأتي السيارة شيري تيجو 3 بباقة متميزة من المواصفات ووسائل الأمان، أبرزها وسائد هوائية، وفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكترونى للفرامل EBD، نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، حساسات ركن خلفية، مثبت سرعة، نظام الركن الأوتوماتيكي، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، نظام إيموبليزر ضد السرقة.

شيري تيجو3

وتقدم مجموعة جي بي غبور أوتو، السيارة شيري تيجو3 موديل 2024 بمجموعة من التجهيزات، أبرزها مصابيح ضباب أمامية، إمكانية التحكم فى مستوي ارتفاع الإضاءة للمصابيح الأمامية، إضاءة نهارية LED، مصابيح خلفية LED، مصابيح أمامية حساسة للإضاءة، فتحة سقف كهربائية، حامل سقف، مرايات جانبية كهربائي، كاميرا خلفية، جنوط رياضية 17 بوصة.

كما زودت السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024، بـ«عجلة قيادة متعددة الوظائف – إمكانية التحكم فى عجلة القيادة – إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات – إمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي في 4 اتجاهات – طي المقاعد الخلفية – مسند يد خلفي – منافذ كهربائية – مكييف هواء “رقمي” مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية عدادات مزودة بشاشة.

شيري تيجو3



وتحتوى السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024على نظام ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 8 بوصة – مشغل أسطوانات DVD – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – مخرج USB – مدخل AUX – بلوتوث.