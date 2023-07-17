The RX5 Plus موديل 2023 أحدث سيارات إم جي في مصر

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت مجموعة المنصور أوتوموتيف للسيارات، وكيل علامة إم جي في مصر، السيارة The RX5 Plus، موديل 2023 التي تعد تجسيداً لسيارة RX5 الشهيرة، ولكن بمميزات تكنولوجية أكثر تقدما ولغة تصميم محسنة وأداء من الدرجة الأولى.

وجاء إطلاق السيارة الجديدة RX5 Plus موديل 2023 في احتفالية كبرى نظمتها المنصور أوتوموتيف للسيارات بحضور المهندس أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، ولطفى منصور، رئيس قطاع المبيعات والتسويق بالمنصور للسيارات، ومحمد الشيخ مدير عام سيارات MG وندى الهمشرى مدير عام التسويق لسيارات MG، وفريق إم جي، وكبار الموزعين، ونخبة من رجال الصحافة والإعلام.





أسعار إم جي RX5 Plus موديل 2023

تقدم مجموعة المنصور أوتوموتيف للسيارات السيارة إم جي RX5 Plus موديل 2023 بفئتين من التجهيزات، بأسعار تنافسية تبدأ من مليون و 150ألف جنيه للفئة الأولى، أما الفئة الثانية فتقدمها المنصور أوتوموتيف للسيارات بمليون و200 ألف جنيه.

مواصفات السيارة الجديدة إم جي RX5 Plus موديل 2023

صنعت إم جي RX5 Plus الجديدة موديل 2023 لتحتل مكانة بارزة ليس فقط في فئتها، ولكن أيضا ضمن مجموعة MG بأكملها، وتأتي السيارة من المنصور للسيارات بفئتين و هم لاكجري و كومفورت موديل 2023

وتقدم السيارة إم جي RX5 Plus الجديدة موديل 2023 عبر المنصور أوتوموتيف للسيارات بتصميم خارجي يتميز بالجرأة والجمال، حيث تأتي بباقة متميزة من التجهيزات أبرزها:

- الشبكة الهندسية ثلاثية الأبعاد الجديدة

- مصابيح أمامية LED شعاع عال ومنخفض مدمج مع ضبط تلقائي لارتفاع المصابيح الأمامية ، ومصابيح نهارية مع وظيفة إشارة الانعطاف المدمجة التي تعزز الإحساس الرياضي لسيارة RX5 plus

- المصابيح الخلفية المتسلسلة و التكرارية

- فتحة سقف بانورامية قابلة للتعديل

أما من حيث القوة والأداء فتأتي السيارة إم جي RX5 Plus الجديدة بمحرك تيربو قوي بقوة 1.5 لتر يتوافق مع ناقل حركة مزدوج القابض ب 7 سرعات يعطي 171 حصانا عند 250 نيوتن متر من عزم الدوران، بسرعة قصوى تبلغ 190 كم/ساعة، بالإضافة إلى ميزة مثبت السرعة.

ومع التصميم الداخلي الجديد تصبح السيارة إم جي RX5 Plus، مجهزة للرحلات ومريحة وملائمة لأقصي درجة ممكنة خاصة في ظل:

- المقاعدها الجلدية

- مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائيا (للسائق 6 طرق ، 4 طرق للراكب)

- المقاعد الخلفية 60/40 مائلة

- مكيف هواء مزدوج (أمامي وخلفي)

- الزر الخلفي لإغلاق صندوق السيارة بأمان وسهولة

- بمقبض ناقل الحركة المصمم بشكل رائع

- العديد من أماكن التخزين

- 2 USB في الأمام و 2 في الخلف

ومن حيث التكنولوجيا المتقدمة فإن السيارة RX5 Plus الجديدة تأتي بــ:

شاشة 14.1 بوصة يمكنك من خلالها التحكم في:

إعدادات السيارة

مكيف الهواء المزدوج

الراديو و الموسيقي

حساسات الأمان الأمامية و الخلفية

إم جي RX5 Plus

كما يمكن من خلالها عرض:

مرآة من الهاتف الخاص بك من خلال أبل كار بلاي وأندرويد اوتو

الكاميرا الـ 360 درجة

وحدة تحكم الشحن اللاسلكي للهاتف

وقمرة القيادة الافتراضية “12.3 التي ستوفر تجربة قيادة رائعة والتي يمكنك من خلالها عرض:

مراقبة ضغط الإطارات 3D

كمبيوتر الرحلة

خصائص الموسيقي و ال Bluetooth

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وزودت

السيارة الجديدة بالعديد من وسائل الأمان والسلامة حيث تأتي إم جي RX5 Plus بحسب المعلن من المنصور أوتوموتيف للسيارات بـ :

الكاميرا ال 360 درجة

حساسات الأمان الأمامية و الخلفية

6 وسائد أمان هوائية.

خاصية ISO-fix الخلفية لأمان الأطفالظام مراقبة ضغط الإطارات

برنامج الثبات الإلكتروني القياسي الذي يتضمن 8 وظائف أمان مختلفة.