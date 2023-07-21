جلوبال أوتو تطلق السيارة BMW X7 الجديدة "بكل فخر صنع في مصر"

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعةُ جلوبال أوتو للسيارات، الوكيلُ الرسميُّ لمجموعة BMW في مِصرَ، عن إطلاق السيارة BMW X7 الجديدة ، بوصفها أفخم السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SAV) لدى الصانع الألماني.

مواصفات السيارة BMW X7 الجديدة

تَكمن أهمية إطلاق جلوبال أوتو للسيارات لأكبر طرازات الفئة BMW X في إنه يُكَمِّلُ عائلة موديلات GKL الفخمة (Grand Klasse) في مِصرَ، وذلك بعد التقديم الناجح للفئة السابعة الجديدة كليًّا في مارس الماضي، وكذلك إطلاق الفئة الثامنة الكوبيه الفخمة في وقت سابق.

ويتميز كل طراز مِن طرازات فئة GKL بأنه يوفِّر تجربة قيادة رياضية بامتياز لا تخلو مِن الطابع الفخم الأنيق، كما يَعكس التزام BMW الدائم نحو الريادة والفخامة والابتكار.





BMW X7

وتُعَدُّ السيارة BMW X7 الجديدة أحدث طرازات BMW المُجمَّعة محليًّا؛ والتي تخرج من خطوط إنتاج مصنع BMW في مدينة السادس مِن أكتوبر، بوصفه المصنعَ الوحيدَ في منطقة الشرق الأوسط الذي يتم فيه إنتاجُ موديلات M Performance الغنية عن التعريف، و أيضاً المصنع الوحيد المملوك لأحد وكلاء BMW على مستوى العالم، وهو ما يُعزِّز من مكانة مصر بوصفها مركزًا إقليميًّا للريادة والتميُّز في صناعة السيارات.

كانت السيارة BMW X7 قد جرى إطلاقُها للمرة الأولى في خريف عام 2018، بوصفها أفخمَ طرازات الأنشطة الرياضية SAV لدى الصانع الألماني، وسرعان ما أصبحت أكثر طرازات BMW نجاحًا في فئتها الفخمة. وبالنسبة لـX7 الجديدة، نالت أعلى سيارات الأنشطة الرياضية مبيعًا لدى BMW تحديثاتٍ كبيرةً، أبرزُها التصميم الخارجي المستوحاة من باقي عائلة موديلات GKL الفخمة، ومقصورةٌ مُحَسَّنَةٌ، فضلاً على تقنيات ثورية مبتكرة، علمًا بأن BMW X7 الأحدث تتوافر في مصر بطراز وحيد وهو M60i xDrive.

BMW فرع الساحل

تأتي السيارة BMW X7 الجديدة بِطَلَّةٍ أكثرَ هجوميةٍ مِن أي وقتٍ مضى؛ إذ جاءت أبرز التغييرات على صعيد التصميم الخارجي. باتت الواجهةُ الأماميةُ أكثرَ بروزًا مع الأضواء المقسَّمة إلى جزأين، وهي خاصية نجدها مع باقي طرازات GKL الفخمة الأخرى؛ حيث هناك شريط أفقي ضوئي نحيف يتضمَّن أضواء أثناء وَضح النهار وإشارات التفاف، بينما تستقر المصابيح الرئيسية الفعلية في وضعية منخفضة مِن الواجهة الأمامية. ومِن ضمن التجهيزات الخارجية الأخرى، يُمكن ذِكرُ شبك التهوية الأمامي المُضيء الذي يُعرف باسم الوَهَجِ الأسطوريِّ" (Iconic Glow)، والعجلات المعدنية الرياضية فئة M قياس ٢٢ بوصة، والمرايا الجانبية الأيرودينامية فئة M، والمصابيح الخلفية النحيفة فئة LED بتصميمها ثلاثي الأبعاد، والسقفُ البانوراميُّ بخاصية Sky Lounge، والأبواب المدعَّمة بخاصية الشفط، وأربع مخارج رياضية للعادم، وأيضًا باقة الإنارة الترحيبية المتحركة، وغيرِها من اللمساتِ المُمَيَّزَةِ الأخرى. بالنسبة إلى الأبعاد القياسيةِ، يبلُغ الطول العام للطراز X7 الجديد ٥١٨١ ملم، في حين يبلُغ العرض والارتفاع ٢٠٠٠ و١٨٣٥ ملم على الترتيب، أمَّا قاعدةُ العجلاتِ فجاءَتْ بطول ٣١٠٥ ملم.

وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية، استفادت X7 الجديدة مِن تغييرات ملحوظة مقارنة بمقصورة الطراز السابق؛ حيث باتَتْ تتضمَّنُ حاليًّا شاشةً عاملةً باللمس قياس ١٤.٩ بوصات تعمل بنظام التشغيلِ iDrive 8 مثبّتة بزاوية مائلة باتّجاه السائق، بخلاف ذلك الشريط الضوئي في القسم السفلي مِن لوحة القيادة، ولوحة العدَّادات الرقمية بالكامل قياس ١٢.٣ بوصة. ويُمكنُ كذلك ملاحظة الاستعانة بالعديد مِن الموادِّ عاليةِ الجودةِ ناعمةِ الملمسِ، وَالتي تتضمَّنُ جلود "ميرينو" السوداء لكسوة المقاعد والأسطح الزجاجية المصنوعة من كريستال شواروفسكي الفخم، وأيضًا الخشب المصقول على عدَّة مواضعَ.

وبخلاف الكونسول الوسطي الجديد الذي يتضمَّن المِقْبَضَ ناقلَ الحركةِ المصنوعَ من طبقة زجاج Crafted Clarity، جاءت X7 الأحدث تتضمَّن وضعية جلوس من ستة مقاعد، منها مقعدان مستقلان في الصف الثاني، مما يعني توافر مساحاتٍ داخلية فخمة ورحبة للغاية للركّاب في الخلف.

ومِن أبرز التجهيزات الداخلية الأخرى في السيارة، يمكن ذِكرُ مكيَّفِ الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصلُ درجةِ حرارتِهِ في خمس مناطقَ مختلفةٍ، ومِقْوَدُ الفئة M الرياضي ثلاثي الأذرع مع عتلات تبديل سرعات، ونظام إضاءة داخلي مكوَّن من ١٥ لونًا، ومقعد السائق والراكب الأمامي مزوَّدانِ بخاصية التدفئة، فضلًا على نظام صوتي عالي النقاء فئة هارمان كاردون من ١٦ سمَّاعة بقدرة ٤٦٤ واط، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

على صعيد تجهيزاتِ السلامةِ والأمانِ، استفادَت BMW X7 الجديدة من مجموعةٍ مُختارة من الأنظمةِ التِّقَنِيَة المساعدة للقيادة وتجهيزات السلامة الرائدة؛ منها نظامُ منعِ الانغلاق للمكابح (ABS)، ونظامُ المؤازرة للمكابح، بخلاف نظام التحكُّمِ الديناميكي في الثبات (DSC)، ونظامُ التحكُّم في المكابح عند المنعطفات (CBC)، ونظامُ التحكُّم الديناميكي في كبح السيارة (DBC)، ونظامُ التحكُّم في جرِّ السيارة (DTC)، ناهيك عن نظام التحكُّم الإلكتروني في الثبات (ASC)، ونظامُ التحكُّم في هبوط السيارة من المنحدرات (HDC)، ونظامُ مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة، والإطارات المتطوِّرة بتكنولوجيا السير دون هواء، ونظامُ إعادة توليد الطاقة الكهربائية لنظام الكبح ذاتيًّا، ومُثَبِّتُ السرعة مع خاصية الكبح للحفاظ على السرعة، ونظامُ مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وحسَّاسات الاستشعار الأمامية والخلفية.

ميكانيكيًّا، يتوافر الطراز BMW X7 M60i xDrive بمحركٍ قويٍّ مِن ثماني أسطوانات يستعين بتقنيةِ التوربو المزدوجِ؛ سعة ٤.٤ لتراتٍ مع نظامٍ هجينٍ معتدلٍ بقدرة ٤٨ فولت بدوره. يولِّد هذا المحركُ ٥٣٠ حصانًا مع أقصى عزمِ دورانٍ يبلغ ٧٥٠ نيوتن-متر، كما يتَّصل بعُلبةِ تروسٍ أوتوماتيكيةٍ (ستيبترونيك) من ثماني سرعات تَنْقُل عزم الدوران إلى العجلات الأربع. ويمكن الوصول إلى سرعة ١٠٠ كلم/ساعة من السكون مع هذا المحرك في غضونِ ٤.٧ ثوانٍ، قبل الوصول لسرعة قصوى مقدارها ٢٥٠ كلم/ساعة.

وبالإضافة إلى نظام منع تمايل السيارة ونظام التوجيه الخلفي، استفادت السيارة X7 الأحدث مِن نظام تعليق كهربائي ذكي يُدعى Executive Drive Pro، يستعين بكاميرات أمامية تُحَلِّلُ الطريق أمام السيارة وتعدِّل نظام التعليق الهوائي وَفْقًا لأحوال الطريق وطبيعته.

مِن ناحية أخرى، أعادت جلوبال أوتو للسيارات إطلاق برنامج Grand Class المخصَّص لعملاء سيارات GKL تحديدًا، مصداقًا لالتزامها الخالص بتوفير أفضلِ تجربةِ امتلاكٍ على الإطلاق لعملائها الأوفياء. بات هذا البرنامج الفريد من نوعه في قطاع السيارات الفاخرة في مصر يوفِّر مجموعةً من المزايا الحصرية والاستثنائية، أبرزُها توفيرُ خدمة المساعدة على الطريق (Roadside Assistance) مجانًا على مدار ٢٤ ساعةً طوال أيام الأسبوع، وأيضًا خدمة صيانة مِن الباب للباب وخدمة تنظيف السيارة وتلميعها بالكامل بالمجان، بخلاف إعطاء عملاء هذا البرنامج الأولوية في حجز مواعيد الصيانة، وشحن كهربائي مجاني، وتوفير خط ساخن مخصوص لعملاء البرنامج، وخصومات خاصة على مجموعة منتجات BMW Lifestyle العصرية، وغيرها مِن المزايا الأخرى.

محمد قنديل لرئيسُ التنفيذيُّ لمجموعة جلوبال أوتو

محمد قنديل: أكملنا عائلة GKL في مصر بإطلاق BMW X7 الجديدة

مِن جانبه، علَّقَ محمد قنديل، الرئيسُ التنفيذيُّ لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، على هذه المناسبة بقوله: "يُسعدنا للغاية إطلاق BMW X7 الجديدة في السوق المصرية، لنكون بذلك قد أكملنا عائلة موديلات GKL في مصر. فتقديم هذه السيارة، جنبًا إلى جنب مع برنامج Grand Class المخصص لعملاء الفئة GKL الأكثر فخامة، سيساهمانِ دون شك في تلبية احتياجات عملائنا الأوفياء في البلاد بطريقة تفوق توقعاتِهم بكثير، مما يمنحهم تجربةَ امتلاكٍ لا مثيل لها".