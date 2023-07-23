لادا تقرر استدعاء 80 ألف سيارة بشكل عاجل

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت شركة صناعة السيارات الروسية "أوتوفاز"، اعتزامها سحب مايقرب من 80 ألف سيارة لادا، من الأسواق تم بيعها في فترات سابقة.



منظومات "إيرا – غلوناس"

وأوضحت "أوتوفاز" الروسية، أن قرار سحب السيارات يرجع إلى اعتزامها تثبيت منظومات "إيرا – غلوناس" للإنذار بالطوارئ.

وقالت هيئة "روس ستاندارت" (المعايير الروسية)، على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن عملية السحب ستكون تطوعية لنحو 80 ألف سيارة لادا ليست فيها وحدة تحكم في منظومة إنذار بخدمات الطوارئ من طراز "إيرا – غلوناس".

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كانت شركة "أوتوفاز" الروسية قد تسلمت على أساس التطوع 79548 سيارة من موديلات "لادا جرانتا"، " Legend" و" Travel " حيث سيتم تثبيت منظومة "إيرا – غلوناس".

ومن المنتظر أن تجرى أعمال التركيب والتثبيت في سيارات لادا المستدعاة مجانا وعلى أساس تطوعي بحسب بيان صادر عن أوتوفاز الروسية.



يذكر أن عملية تثبيت منظومة "إيرا – غلوناس"، لن تطلب دفع أي ثمن مقابل تثبيت منظومة الإنذار بالطارئ.

استئناف إنتاج جرانتا المزودة بمكابح مانعة للانغلاق

يُشار إلى أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "أوتوفاز" الروسية قد استأنفت إنتاج سيارات "لادا جرانتا" المزودة بنظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS).



طرازات جديدة من جرانتا



ومن المتوقع أن تكشف "أوتوفاز" الروسية العام المقبل عن نسخة جديدة من السيارة "لادا جرانتا"، حيث سيتم تصنيع هذا الموديل على أساس منصة CMF-B التي تنتجها شركة "رينو" الفرنسية.

كانت الحكومة الروسية قد قررت العودة التدريجية إلى اللوائح التقنية في استخدام وصيانة السيارات وإلغاء التسهيلات تدريجيا حتى1 فبراير عام 2024.

ووفقاً لبيان صادر عن السلطات سيكون شرط تجهيز السيارات بنظام المكابح المانعة للانغلاق إلزاميا بعد ديسمبر المقبل، ورغم ذلك، فإن فترة استيراد السيارات بدون زر ABS تم تمديدها لغاية 1 فبراير عام 2024.

يذكر أن الحكومة الروسية قامت في مايو عام 2022 على خلفية مشاكل استيراد المكونات، بتبسيط شروط منح السيارة شهادة الاستخدام ، بما في ذلك التصريح بإنتاج السيارات من جميع الفئات البيئية من Euro 0 إلى Euro 5 وسمحت بعدم تثبيت نظام ABS.