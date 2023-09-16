شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. بولندا تحظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن وزير الداخلية ماريوش كامينسكي القول اليوم السبت إن بولندا ستحظر دخول سيارات الركاب المسجلة في روسيا اعتبارا من غد الأحد.

ونقلت الوكالة عن كامينسكي قوله إن الحظر ما هو إلا جزء آخر من العقوبات المفروضة على روسيا ومواطنيها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

المفوضية الأوروبية

وأعلنت بولندا وسلوفاكيا والمجر فرض قيود على واردات الحبوب الأوكرانية أمس الجمعة، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية عدم تمديد حظرها على الواردات إلى الدول الخمس المجاورة لأوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.

كانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.