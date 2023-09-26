شكرا لقرائتكم خبر عن «هيونداي» و«كيا» تخفضان أسعار السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم شركتا هيونداي موتور وكيا كورب خفض أسعار سيارتهما الكهربائية في كوريا الجنوبية، وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة تعزيز الدعم في محاولة لتعزيز الطلب المتداعي على السيارات الكهربائية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الشركتين قالتا إنهما سوف يخفضان أسعار عدد من السيارات الكهربائية.

وأضافت الشركتان أن الخصم سوف يبدأ الشهر المقبل، ويستمر حتى نهاية العام، وذلك للاستفادة من توسيع الحكومة لنطاق الدعم مؤقتا.

يشار إلى أن الطلب على السيارات الكهربائية، التي تكون عادة أعلى تكلفة من السيارات التي تعمل بالغاز، تباطأ في كوريا الجنوبية هذا العام في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.