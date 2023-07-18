صعود قطاعات البورصة بجلسة الاثنين.. على رأسها "السيارات" بنسبة 2.2%...
الإحصاء: شهر أكتوبر أعلى شهور السنة لعدد إصابات حوادث الطرق
الإحصاء: شهر أكتوبر أعلى شهور السنة لعدد إصابات حوادث الطرق 'الإحصاء: شهر أكتوبر أعلى شهور السنة لعدد إصابات حوادث الطرق'
وزير الصناعة: المدارس الفنية والتكنولوجيا تُخرج مستوى متميزا من العمالة الماهرة
وزير الصناعة: المدارس الفنية والتكنولوجيا تُخرج مستوى متميزا من العمالة الماهرة...
أخبار البورصة اليوم الاثنين 17-7- 2023
أخبار البورصة اليوم الاثنين 17-7- 2023 'أخبار البورصة اليوم الاثنين 17-7- 2023'
سعر جرام الذهب اليوم فى مصر يُسجل 2160 جنيها للجرام عيار 21
سعر جرام الذهب اليوم فى مصر يُسجل 2160 جنيها للجرام عيار 21 'سعر جرام الذهب اليوم فى مصر يُسجل 2160 جنيها للجرام عيار 21'