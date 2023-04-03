شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 13.5% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 10.4مليار دولار خلال عام 2022 مقابل9.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.5%؛ حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى السعودية خلال عام 2022:

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 245.9 مليون دولار.

2. فواكه بقيمة 227.4 مليون دولار.

3. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215.5 مليون دولار.

4. حديد وصلب بقيمة 201.2 مليون دولار.

5. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 167.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من السعودية خلال عام 2022:

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 5 مليارات دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.8 مليار دولار.

3. منتجات كيميائية عضوية بقيمة 272 مليون دولار.

4. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 174.9 مليون دولار.

5. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 108.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 325.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17 %، بينما بلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.