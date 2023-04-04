هانيويل تعتزم افتتاح مركز تصنيع إقليمي متقدم في مدينة الملك سلمان للطاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة هانيويل، المدرجة في بورصة ناسداك، عزمها افتتاح مركز تصنيع إقليمي متقدم في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك).

وأوضحت في بيان أمس أن المنشأة الجديدة تمثل الموقع الثامن لشركة هانيويل في المملكة، ما يعكس كلا من أهداف النمو الاستراتيجي للشركة في المملكة ودعمها لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة (اكتفاء) من أرامكو لتعزيز القدرات المحلية في مجال إجراء الأبحاث حول التقنيات المتقدمة وتطويرها وتصنيعها.

وتضم المنشأة خطوط تصميم وتصنيع وتجميع لمجموعة من حلول هانيويل، بما في ذلك أجهزة الأتمتة والتحكم الصناعية، ومعدات العمل الميداني، والحواسيب المحمولة المتينة، وأجهزة الكشف عن الغازات، وأنظمة السلامة من الحرائق، وأجهزة أنظمة إدارة المباني.

كما وضعت الشركة خطة مسبقة لعمليات التوسعة المستقبلية المحتملة في مجال التصنيع ومرافق العرض التوضيحي للعملاء.

وقال الرئيس الإقليمي لشركة هانيويل في السعودية والبحرين عبدالله الجفالي «يمثل وضع حجر الأساس لمنشأتنا الجديدة في سبارك استثمارا هاما وعلامة فارقة في تاريخ الشركة الطويل بالمملكة، والذي يعود لعام 1948.

ويسعدنا أن نسهم في دعم مجموعة من أبرز الشركات في المملكة على توطين وتطوير تقنيات مبتكرة لتعزيز نمو القطاعات الأساسية في الاقتصاد.

وتعد سبارك المكان المثالي لمواصلة رحلتنا في مجال الاستثمار والتوطين والنمو في المملكة، بما يتماشى مع أهدافها في مجال الاستدامة وأهداف رؤية المملكة 2030».

ويتم بناء المنشأة الجديدة على مراحل، حيث من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى في عام 2024.

ووضعت شركة هانيويل حجر الأساس للمنشأة خلال حفل حضره وفد من المدراء التنفيذيين العالميين والإقليميين للشركة، بمن فيهم فيمال كابور، الرئيس التنفيذي للعمليات، وجون والدرون، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية، وبن دريجز، رئيس العمليات في المناطق سريعة النمو العالمية، ومحمد محيسن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى كبار المدراء من سبارك وأرامكو.

من جهته قال الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في سبارك المهندس سيف القحطاني «يسعدنا أن نرحب بشركة هانيويل في سبارك، حيث سيعزز إطلاق المنشأة الجديدة أهداف التوطين لدينا والتزامنا بتوسيع قدرات المملكة كمركز للتصنيع والتصميم في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة. كما سيسهم استثمار شركة هانيويل في منظومتنا في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة».

وتعد مدينة الملك سلمان للطاقة منظومة صناعية متكاملة قيد الإنشاء، ويهدف هذا المشروع، الممتد على مساحة تبلغ 50 كلم2، إلى تحقيق القيمة الكاملة من سلسلة القيمة في قطاع الطاقة من خلال العمل كبوابة رائدة لقطاع الطاقة الإقليمي.

كما تسهم المدينة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال دعم جهود المملكة في بناء اقتصاد قوي يقوم على تنويع وتوطين القطاعات الرئيسة.