إصدار 37.7 ألف شهادة منشأ خلال مارس

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وتعد شهادة المنشأ وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد شاملا المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم.
وتتضمن الشهادة خمسة نماذج، هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام)، وشهادة المنشأ نموذج (A) الخاصة بنظام الأفضليات المعمم.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ من خلال الموقع الالكتروني للوزارة من خلال الرابط: https://coo.mim.gov.sa/
شهادة المنشأ:
- إصدار 37723 شهادة خلال مارس 2023
- تعد الشهادة وثيقة تفيد بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني.
- يمكن التقديم للحصول على شهادة المنشأ من خلال الرابط: /https://coo.mim.gov.sa
تستهدف:
- المنشآت الصناعية.
- القطاع التجاري من الشركات والمؤسسات.
- قطاع الأفراد شاملا المزارعين، الصيادين، ذوي الأنشطة الفردية، الحرفيين وغيرهم.
تتضمن 5 نماذج:
- شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج.
- شهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية.
- شهادة المنشأ (التفضيلية) النموذج الموحد لدول الخليج عند التصدير لدول معها اتفاقيات تجارة حرة.
- شهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).
- شهادة المنشأ نموذج (A) الخاصة بنظام الأفضليات المعمم.
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