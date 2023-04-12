شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والسبائك اليوم فى مصر الأربعاء 12 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء عالميا ومحلياً وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2220 جنيها للجرام في تداولات اليوم ، وذلك مع عودة الصعود للأونصة لمستوي فوق ألفين دولار .



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 2220 جنيها.

عيار 18 يسجل 1894 جنيها.

عيار 24 يسجل 2526 جنيها.

الجنيه الذهب 17680 جنيها.

اونصة الذهب 2010 دولارا.



أسعار السبائك الذهب اليومسجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6315 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام سعر 12630 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سعر 25260 جنيه، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 50520 جنيه وبلغ سعر اونصة الذهب وزن 31.1 جرام 78558 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.

وتنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم والتي تساهم بشكل كبير في قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع مايو القادم، حيث يترقب الذهب أية إشارات على مدى اقتراب أسعار الفائدة من الذروة، وفق جولد بيليون.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاع 0.3% ليتداول وقت كتبة التقرير عند المستوى 2010.17 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوى اليوم عند 2021.03 مقترباً من أعلى مستوى سجله منذ مارس 2022 خلال الأسبوع الماضي عند 2032.07 دولار للأونصة.

وقال التقرير الفني لجولد بيليون، إن الأنظار تتجه إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة خلال شهر مارس، والذي من المتوقع أن يشهد تراجع إلى المستوى 5.2% بأساس سنوي من القراءة السابقة 6%، ولكن قد نشهد ارتفاع في المؤشر الجوهري الذي يستثنى أسعار الطعام والطاقة بنسبة 0.5% مقارنة مع 0.4%.

الأسواق تسعر الذهب على استمرار انخفاض التضخم الأمر الذي يعني عدم حاجة البنك الفيدرالي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، ليقوم في مايو المقبل بوقف دورة رفع أسعار الفائدة بشكل مبكر، وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للذهب وقد يدعم وتيرة صعود المعدن الأصفر

وجد الذهب الدعم ضمن هذا السيناريو من تصريحات عضو الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري عن ركود محتمل هذا العام، ليشير إلي أن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الإقراض بعد انهيار العديد من البنوك الأمريكية قد يؤديان إلى ركود محتمل هذا العام، لكنه رأى أن السماح للتضخم بالبقاء عالياً سيكون أسوأ على الأرجح.

القراءة الضعيفة للتضخم قد ترسل أسعار الذهب إلى ما فوق المستوى 2032 دولار للأونصة لتسجل أعلى مستوى جديد هذا العام، وذلك في ظل الحديث عن نمو ضعيف وصعود التوترات الجيوسياسية الأمر الذي يزيد الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق