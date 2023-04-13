شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم المشروعات فى قطاع الصحة فى 20 نقطة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أولت الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بتطوير القطاع الصحي، إدراكاً منها بأن صحة المواطنين تأتي على رأس الأولويات، وهي أهم ركيزة لتقدم الدولة وتطورها وتحقق التنمية المستدامة .

وقد اطلقت الدولة المصرية العديد من المبادرات التى تعد الأكبر فى مصر، العالم من نوعها من حيث عدد المستفيدين، مشيرة إلى مبادرة 100 مليون صحة والتى استفاد منها 60 مليون مواطن، مبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائى فيروس سى حيث تم فحص 50 مليون شخص وعلاج 1.2 مليون مصاب، وكذا مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والقصور الكلوي، بالإضافة إلى مبادرة دعم صحة المرأة، الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، وكذا العلاج على نفقة الدولة حيث تم علاج 14.3 مليون مواطن، وكذا الكشف المبكر لضعف وفقدان السمع، شطب قوائم الانتظار،، وفقا لتقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وقد أنفقت الدولة المصرية على قطاع الصحة 182 مليار جنيه خلال الفترة من 13/14 إلى 22/23،

وعن اهم المشروعات الاستراتيجية :

1. تطوير مستشفى سموحة الجامعي بمحافظة الإسكندرية، وزيادة عدد أسَرة الرعاية المركزة من 6 إلى 31 سرير.الاقتصادية

2. إنشاء مستشفى جامعة طنطا بمحافظة الغربية، بسعة 465 سرير.

3. إنشاء المجمع الطبي الجديد بالسويس، بسعة 400 سرير، و70 جهاز للغسيل الكلوي.

4. تطوير مجمع الأقصر الدولي الطبي.

5. إنشاء مستشفى كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

6. تطوير شامل لمستشفى الإسماعيلية العام.

7. إنشاء مستشفى 15 مايو المركزي الجديد بسعة 141 سرير.

8. إنشاء المبنى الجديد لمستشفى معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية بسعة 390 سرير.

9. إنشاء مستشفى الزقازيق العسكري، بمحافظة الشرقية.

10. تطوير مبنى العيادات الخارجية بمستشفى جامعة جنوب الوادي.

11. إنشاء مستشفى أبو تيج النموذجي بمحافظة أسيوط، بسعة 142 سرير.

12. إنشاء مستشفى طوارئ أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

13. تطوير مستشفى كوم أمبو، بمحافظة أسوان.

14. تطوير مستشفى إدفو العام الجديد بمحافظة أسوان، وإنشاء مبني جديد بسعة 162 سرير.

15. تطوير شامل لمستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا بسعة 151 سرير.

16. تطوير مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية.

17. إنشاء مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

18. إنشاء مستشفى النصر التخصصي للأطفال بمحافظة بورسعيد.

19. إنشاء المستشفى الجامعي بمحافظة كفر الشيخ.

20. إنشاء مستشفى العجمي المركزي الجديد بمحافظة الإسكندرية.