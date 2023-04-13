ملتقى الحكومة الرقمية يبحث الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة الحكومة الرقمية النسخة الثانية من «ملتقى الحكومة الرقمية»، خلال الفترة من 19- 20 ديسمبر المقبل بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ونخبة من الخبراء والمختصين، وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.

ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الحكومة الرقمية، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاع الرقمي بالمملكة، واستعراض قصص نجاحها محليا ودوليا، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات ومشاركة التجارب، ومناقشة التحديات وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، واستعراض التوجهات المستقبلية للحكومات الرقمية. وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن تنظيم ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية يأتي في ضوء مكانة وريادة المملكة رقميا، إذ حققت أخيرا تقدما كبيرا في بيانات مؤشر نضج الحكومة الرقمية لـ2022، الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، بوصولها إلى المرتبة الثالثة عالميا، من بين 198 دولة، والأولى إقليميا.

كما حققت أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الالكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة خلال 2022، وتقدمت 12 مرتبة عالميا، إذ حصلت على المرتبة الـ31، مقارنة مع المرتبة الـ43 في 2020.

ويشهد ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية، جلسات حوارية وورش عمل عن التحول الرقمي، إضافة إلى إعلان نتائج قياس التحول الرقمي 2023، الذي يهدف إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، ورفع مستوى التزامها، بما يسهم في رفع رضا المستفيدين وتحسين جودة الحياة، وتقدم المملكة في المؤشرات الدولية، وكذلك تكريم الفائزين بتحدي GovJam لتصميم الخدمات الحكومية، والفائزين بجائزة الحكومة الرقمية 2023.

يذكر، أن النسخة الأولى من ملتقى الحكومة الرقمية التي نظمتها هيئة الحكومة الرقمية العام الماضي 2022، شهدت مشاركة محلية ودولية واسعة، ونقاشات ثرية عن رحلة التحول الرقمي في المملكة، إضافة إلى إطلاق عدد من المنتجات الرقمية التي أسهمت في تطوير جودة الحياة.