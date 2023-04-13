شكرا لقرائتكم خبر «المراعي» تعتزم توزيع مليار أرباحا وشراء 10 ملايين سهم للموظفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المراعي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مليار ريال أرباحا نقدية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022، بواقع ريال واحد لكل سهم، تمثل 10% من رأس المال.

وصوتت الجمعية على شراء الشركة لحد أقصى 10 ملايين سهم بهدف تخصيصها للموظفين ضمن برنامج أسهم الموظفين، حيث سيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية. كما فوضت مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهرا من تاريخ قرار الجمعية العمومية غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم التي اشترتها لمدة لا تزيد عن 7 سنوات من تاريخ موافقة العمومية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين.

وكانت شركة المراعي أعلنت عن ارتفاع أرباحها إلى 636 مليون ريال في الربع الأول 2023 مقابل 422 مليون ريال في الربع المماثل من 2022، بنسبة 51%.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح إلى مكاسب تتعلق بدخول أول 10 أيام من شهر رمضان في الربع الأول، بالإضافة إلى دعم (لمرة واحدة) مقابل إجراءات الأمن الغذائي التي اتخذتها المراعي، ومقدار هذه المكاسب والدعم للمرة الواحدة 149 مليون ريال (يمثل نموا بنسبة 35 % في صافي الربح على أساس سنوي). واستقرار تكلفة السلع عالميا مقارنة بالتكاليف في أوقات سابقة وخاصة المتعلقة بالمواد الخام للأعلاف الزراعية (الذرة وفول الصويا والبرسيم) والتحكم الجيد في التكاليف، وخاصة للمبيعات والتسويق وكذلك للنفقات العامة والإدارية، بشكل كبير في نمو الأرباح التشغيلية.

وبحسب النتائج المالية للشركة، بلغ الربح التشغيلي 803 ملايين ريال في الربع الأول مقابل 547 مليون ريال في الربع المماثل بنمو %47. كما بلغ إجمالي الربح 1.6 مليار ريال في الربع الأول مقابل 1.33 مليار ريال في الربع المماثل بارتفاع 21%.

نتائج التصويت لجمعية المراعي:

