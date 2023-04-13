لافالين توفر خدمات لتشغيل مشروع حافلات الرياض

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وقالت الشركة في بيان لها «إنه بموجب العقد المبرم، وهو مشروع مشترك مع شركة دورش القابضة ذات المسؤولية المحدودة، فإنها ستوفر خدمات إدارة المشروع والإشراف على الموقع لتشغيل شبكة مشروع حافلات الرياض وصيانتها، بما في ذلك إدارة كافة الأصول المرتبطة بأنظمة إدارة المركبات الآلية، وأنظمة التحصيل الآلي للأجرة، والبنية التحتية الذكية من خلال نظام إدارة الصيانة المحوسب».
وأضافت «إنها ستسخر حلولها الرقمية لتحليل البيانات المستمدة من نظام تتبع الحافلات لزيادة دقة توقعات الطلب وتحسين خدمة الحافلات المقدمة لسكان الرياض، وستستخدم أيضا نظام إرشاد الركاب وتزويدهم بالمعلومات لزيادة كفاءة تشغيل الشبكة، وتزويد الركاب بتحديثات في الوقت الفعلي عن رحلتهم وجداول الحافلات.
وأشارت إلى أنها نجحت في تقديم خدمات إدارة البرامج والإشراف على تشغيل وصيانة مترو الرياض على مدار الأعوام الأربعة الماضية.
وأطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في مارس الماضي، المرحلة الأولى من خدمة حافلات الرياض، ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، التي تتضمن تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مسارا ضمن مسارات شبكة حافلات الرياض والبالغ إجماليها 86 مسارا.
وسيتم إطلاق مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض (القطار والحافلات) على عدة مراحل، تبدأ بتشغيل المرحلة الأولى من خدمة حافلات الرياض وتتواصل حتى تشغيل الشبكة الكاملة خلال الربع الرابع من عام ، وتتكون شبكة قطار الرياض من 6 مسارات بطول إجمالي يبلغ 176 كلم، وتضم 85 محطة 2024.
خدمات إدارة المشروع:
- أنظمة إدارة المركبات الآلية.
- أنظمة التحصيل الآلي للأجرة.
- نظام إدارة الصيانة المحوسب.
- تحليل البيانات المستمدة من نظام تتبع الحافلات.
- نظام إرشاد الركاب وتزويدهم بالمعلومات.
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