شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن تطوير خدمات المستثمرين فى هيئة التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلي إنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط الكترونيا بين إدارات الهيئة، وذلك ضمن مشروع كبير لتطوير أداء الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تمت عمليات مسح الكترونى لما يقرب من 18 مليون أصل مستندي لحفظها رقميا.

التنمية الصناعية: إنهاء العمل بالمكاتبات الورقية والربط الكترونيا بين إدارات الهيئة

الهيئة تنتهي من مسح 18 مليون أصل مستندي لحفظها رقمياً

الانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيا

انتهاء الربط الإلكتروني بين الهيئة وجهات إصدار التراخيص كالحماية المدنية

الاستغناء التام عن التعاملات المستندية خلال وقت قصير ضمن خطة تسريع الأداء

رفع كفاءة العاملين من خلال التوجيه والتدريب لمواكبة التحول الرقمي

الانتهاء من تطوير منظومة خدمة العملاء لتكون بنظام الحجز المسبق على الانترنت

الرد الفوري على شكاوى وطلبات المستثمرين اليكترونيا

الإعداد لتقديم الخدمات للمستثمر إلكترونيًا دون الرجوع لأي من أفرع ومقرات الهيئة

الانتهاء من تطوير منظومة المعاينات بالكامل إلكترونيا حيث يقوم القائم بالمعاينة بتسجيل بيانات النموذج الخاص بالمنشأة رقميا بشكل فورى من خلال جهاز تابلت وارسالها للمقر الرئيسي من داخل المصنع