شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم فى مصر تسجل 71 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وكان سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية فى الجيزة، أعلن استمرار هبوط أسعار الكتاكيت فى المزارع ليسجل الكتكوت الأبيض 9 جنيهات مقابل 19 جنيها تقريبًا مطلع مارس الماضى بانخفاض كبير مع عودة الانضباط للمنظومة كما سجل الكتكوت الساسو 8 جنيهات والكتكوت البلدى 5 جنيهات.

وأشار إلى انخفاض سعر الكتكوت الهجين ليسجل 5 جنيهات تقريبا والفيومى 6 جنيهات والبط المولر 21 جنيها والمسكوفى 28 جنيها والبط البيور 18 جنيها، مشيرا إلى أن كافة الأسعار تشهد تغيرات يومية وفق العرض والطلب.

وأوضح سامح السيد، أن توفير الأعلاف فى الأسواق خلال ألفترة الأخيرة ساهم فى عودة الانضباط بالسوق ومن ثم شهدنا انخفاض فى الدواجن والكتاكيت وأنواع أخرى من الطيور.