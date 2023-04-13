شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 13 أبريل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس عالميا ومحلياً وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2220 جنيها للجرام في تداولات اليوم ، وذلك مع عودة الصعود للأونصة لمستوي فوق ألفين دولار.



أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2220 جنيها. أسعار الذهب اليوم:عيار 21 يسجل 2220 جنيها. عيار 18 يسجل 1894 جنيها. عيار 24 يسجل 2526 جنيها. الجنيه الذهب 17680 جنيها. اونصة الذهب 2010 دولارا.

أسعار السبائك الذهب اليوم أسعار السبائك الذهب اليوم سجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6315 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام سعر 12630 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام سعر 25260 جنيه، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 50520 جنيه وبلغ سعر اونصة الذهب وزن 31.1 جرام 78558 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.

ارتفع أداء صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بعد أن أعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات الداخلة للصناديق خلال شهر مارس، وهو الأمر الذي أعاد الدعم لأداء هذه الصناديق، كما يظهر على صندوق SPDR الأكبر في العالم والذي يتخطى رأس ماله 60 مليار دولار كما يظهر في الرسم البياني التالي.

التقرير الشهرى لمجلس الذهب العالمي أشار إلى دخول تدفقات بمقدار 32 طن ذهب تصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار قد تدفقت إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب خلال شهر مارس في أول تدفقات تدخل الصناديق منذ 10 أشهر.

أزمة القطاع المصرفى التى تسببت في انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر في الولايات المتحدة وبنك كريدي سويس في سويسرا تسببت في زيادة الطلب بشكل حاد على الذهب كملاذ آمن، وهو ما انعكس على أداء صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.