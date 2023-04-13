شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: 70 مشروعا تم الانتهاء من تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأهم مؤشراتها بلغ اجمالى عدد الوحدات السكنية المنفـــذة 246.1 ألـــف وحــــدة عام 2021/2022 باستثمارات قدرهــا 143.5مليار جنيه مقابـل 336.3 ألف وحدة عام 2020/2021 باستثمارات قدرهـا 150 مليار جنيه .

وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 139.8ألف وحدة بنسبة قدرها 56.8٪ يليــه الإسكـان المتوســط بعـدد 69.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 28.4٪ ويليـه الإسكــان الفاخر بعـدد 22.6 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.2٪، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 13.8ألف وحدة بنسبة قدرها 5.6٪ من الإجمالي العام عام2021/2022 .

وتم تنفيذ عدد 130.7 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومي/العام/ أعمال عام) عام2021/2022 بنسبة 53.1٪ من الإجمالي العام مقابل 166.5 ألف وحدة عام 2020/2021، وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 97.3 ألف وحدة بنسبة 74.5٪ يليه الإسكان الفاخر بعدد 16.8ألف وحدة بنسبة 12.9٪، ثم الإسكان المتوسط بعدد 16.3الف وحدة بنسبة 12.5٪ يليه الإسكان فوق المتوسط بعدد 136 وحدة بنسبة 0.1 ٪ من اجمالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام).

وجـاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الاولــى بعـدد 50.1 ألـف وحدة بنسبـة 38.3٪ يليها محافظة الجيزة بعدد 23.2 ألف وحدة بنسبة 17.8٪ ومحافظــة الأسماعيلية فى المرتبة الاخيرة بعدد 20 وحدة بنسبة 0.02٪ من إجمــالي القطاع (الحكومى/العام/أعمال عام) .

واضاف البيان أنه تم تنفيذ عـدد 115.4 ألف وحــدة بواسطـة القطاع الخــاص عام 2021/2022 بنسبـة 46.9٪ من الاجمــالى العــام مقــابل 169.8 ألف وحدة عام 2020/2021، وجاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 53.5 ألف وحدة بنسبة 46.3٪ يلية الإسكان الاقتصادي بعدد 42.5 ألف وحــدة بنسبة 36.8٪ ثم الإسكان فوق المتوســط بعدد 13.7 ألف وحــدة بنسبة 11.9٪ ثم الإسكـان الفاخــر بعدد 5.8 ألف وحدة بنسبة 5٪ من إجمالي القطاع الخاص .

وجاءت محافظــة القاهرة فـى المرتبــة الاولـى بعـدد 26.5ألف وحدة بنسبة 23 ٪ يليها محافظة الشرقية بعدد 15.1 ألف وحدة بنسبة 13.1٪ ومحافظة بورسعيد فى المرتبة الأخيرة بعدد 233 وحدة بنسبة قدرها 0.2 ٪ من إجمالي القطاع الخاص .

وبلغ اجمالى عـدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكــان الإجتماعــى ( المليون وحدة )521.6 الف وحدة منفذ منهم 68 ألـف وحدة عام 2021/2022 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 572 وحدة بنسبة 0.8٪ بإستثمارات قدرها 100 مليون جنيه ، مديريات

الإسكان 4.2 ألف وحدة بنسبة 6.2٪ باستثمارات قدرها 623.9 مليون جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 63.2 ألف وحدة بنسبة 92.9٪ باستثمارات قدرها 20610مليون جنيه .

وبلغ عدد الوحــدات بمشروع إسكــان دار مصر(الإسكان المتوسط) 56.5 ألف وحدة بالمدن الجديــدة منفذ منهــم 4440 وحــدة عام 2021/2022 ,كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة القاهرة الجديدة حيــث بلــغ 4392وحـدة بنسبة 98.9٪ من الإجمالى .

وبلغ عـدد الوحدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 47.5 الف وحدة منفـذ منـهم 9 الف وحدة عام 2021/2022 , كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة القاهرة الجديدة حيث بلغ 2.3 الف وحـدة بنسبة 25.7٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة العبور حيث بلغ 240 وحدة بنسبة 2.7٪ من الإجمالي .

وبلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) 3888 وحدة منفذ منهم 1392 وحدة منفذه, وعدد الوحدات الجاري تنفيذها9632وحدة عام 2021/2022، كما بلغ عـدد الوحـدات بمشروع جنة مصر ( إسكان فاخر) 27.5 الف وحدة بالمـدن الجديدة منفذ منهم 12072 وحدة,كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة المنصورة الجديدة حيث بلغ 9960 وحـدة بنسبة 82.5٪ وأقـل عـدد وحــدات بمدينة الشــروق حيث بلغ 696 وحدة بنسبة 5.8٪ من الإجمالى عام 2021/2022.

وبلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذة 4764 وحـدة و32856 جارى تنفيذها بالعاصمـة الإداريـة الجديدة باستثمــــارات قدرهــــا 9217 مليون جنيه, جاري تنفيذ 1126بالمنصورة الجديدة بإستثمارات قدرها 1374 مليون جنيه , 35118 وحدة جاري تنفيذها بالعلمين الجديدة باستثمارات قدرهـا 18997مليــون ,و 3378وحدة جاري تنفيذهـا بغرب كارفور باستثمـارات قدرهـا 1613مليون عام 2021/2022.

أما بالنسبة للمشروعات التي تم الإنتهاء من تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية التابعه لصندوق التنمية الحضرية

فقد بلغ اجمالي عدد المشروعات 70 مشروع باجمالي وحدات سكنية 89363 وحدة و 2448 وحدة تجارية حيث بلغت اجمالي التكلفة المالية 40329 مليون جنيه خلال الفترة من (2010 ـ 2021) , كان أكبر عدد وحدات سكنية منفذة بمحافظة القاهرة حيث بلغ 42484 وحدة يليها محافظة الاسكندرية بعدد 30577 وحدة وأقل عدد وحدات بمحافظة الاسماعيلية بعدد 20 وحدة .