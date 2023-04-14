شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبيل أحمد أفندى سليم وقبة الخلفاء العباسيين بمنطقة القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة السياحة والآثار على تطوير معالم القاهرة التاريخية وإعادة ترميمها، وكان أحدث ما تم الانتهاء منها وإعادة افتتاحه سبيل أحمد أفندي سليم بحي السيدة زينب، وقبة الخلفاء العباسيين بحي الخليفة، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال ترميمهما وتطويرهما.

وسبيل أحمد أفندي سليم أنشأه أحمد أفندي سليم نقيب الأشراف في عهد الوالي العثماني قرة محمد باشا في المنطقة التي كانت تعرف قديماً بحكر الخازن، وذلك عام 1111هـ/ 1699م، ويتبع السبيل في تخطيطه النمط المحلي المملوكي في تخطيط الأسبلة، ويتكون من مساحة مستطيلة الشكل يتم الدخول إليها من باب مستطيل يؤدي يسارًا إلى حجرة التسبيل ويميناً إلى السلم المؤدي إلى الكُتاب الموجود أعلى السبيل. ويحتوي السبيل على واجهتين، ويعلو حجرة التسبيل الكُتاب الذي خصص لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الخط والكتابة، ويطل على الشارع بواجهتين، كل واجهة تتكون من عقدين يرتكزان على عمود أوسط مثمن.

أما قبة الخلفاء العباسيين فتتمتع بأهمية تاريخية وأثرية كبيرة، أنشأتها شجر الدر زوجة السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب، وذلك عام 640هـ/ 1241م، وكان الحوش الذي يوجد بداخله القبة يعرف في العصر الفاطمي بتربة بني المصلي، وتعتبر من أبدع القباب الضريحية بمصر. تخلو القبة من أي نصوص كتابية تبين تاريخ الإنشاء، وهي عبارة عن مربع طول ضلعه تسعة أمتار ونصف تقريباً تعلوها منطقة انتقال عبارة عن مثلثات كروية ذات أهمية خاصة نظراً لأصالتها وعدم تجديدها في عصور لاحقة. يزين جوانبها شبابيك جصية مغشاة بالزجاج الملون،

كما أن القبة مزخرفة بألوان مائية على الجص بألوان متناسقة تتمثل فى اللون الأخضر والأحمر والذهبي والأسود تعتبر قمة في الجمال والذوق الفني الرفيع، وتضم القبة الضريحية ثمان توابيت، وعدد من شواهد القبور، لاثنين من الخلفاء العباسيين، وستة شواهد لستة من أبناء الخلفاء العباسيين وتسعة شواهد لأحفادهم بالإضافة إلى شاهد قبر لإبن من أبناء السلطان الظاهر بيبرس البندقداري.