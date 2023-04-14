شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليار جنيه تكلفة مشروعات تطوير المناطق العشوائية فى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات نشرة الإسكان فى مصر" خلال عام 2021/ 2022، تطور عدد المشروعات التى تم الإنتهاء من تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية التابعه لصندوق التنمية الحضرية وتكلفتها فى الفترة من عام 2010 وحتى عام 2021.

وقدرت بيانات النشرة السنوية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اجمالي عدد المشروعات بنحو 70 مشروع باجمالي وحدات سكنية 89 ألف و363 وحدة بالإضافة إلى و 2448 وحدة تجارية.

وقالت النشرة السنوية إن إجمالي التكلفة المالية للمشروعات بلغ 40 مليار و329 مليون جنيه خلال الفترة من (2010 ـ 2021)، وتوزعت الوحدات السكنية المنفذة بمحافظة القاهرة وهو العدد الأكبر نحو 42 ألف و484 وحدة يليها محافظة الاسكندرية بعدد30 ألف و577 وحدة وأقل عدد وحدات بمحافظة الاسماعيلية بعدد 20 وحدة.

وإجمالا بلغ اجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة 246.1 ألف وحدة عام 2021/2022 باستثمارات قدرها 143.5 مليار جنيه مقابـل 336.3 ألف وحدة عام 2020/2021 استثمارات بلغت 150 مليار جنيه، وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقـا لنوعية البنـاء بعدد 139.8 ألف وحدة بنسبة بلغت 56.8٪ يليه الإسكـان المتوسط بعدد 69.8 ألف وحدة بنسبة بلغت 28.4٪ ويليـه الإسكان الفاخر بعدد 22.6 ألف وحدة بنسبة بلغت 9.2٪، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 13.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 5.6٪ من الإجمالى العام عام 2021/2022 .