شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز العبور الجديدة يواصل تسليم وحدات سكن مصر الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يوم الأحد المقبل، تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، وذلك في مواعيد محددة طبقاً للمعلن من الجهاز.

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الأحد 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الثلاثاء 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الأحد 23/4/2023، وتخصيص يومى الثلاثاء 2/5/2023، والأربعاء 3/5/2023.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه على الفائز بوحدات سكنية بالعمارات المذكورة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور، لتسوية الموقف المالى ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات للاستلام.