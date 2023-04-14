سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 14-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 14-4-2023 أمام الجنيه في البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، بالتزامن مع بداية الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري والمستمرة حتى الإثنين القادم بمناسبة عيد القيامة المجيد واحتفالات أعياد الربيع "شم النسيم"، حسبما أعلن البنك المركزي المصري في وقت سابق، فيما سجلت العملة الأمريكية في المركزي متوسط سعر صرف 30.83 جنيه للشراء، 30.93 للبيع.

وصل سعر الدولار أمام العملة المصرية في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء، 30.85 #للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

حقق سعر الدولار أمام العملة المصرية في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حقق سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

ذكر موقع بنك بلوم مصر أن سعر الدولار وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

أوضح بنك قناة السويس أن سعر الدولار سجل: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

حقق الدولار أمام العملة المصرية في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سجل الدولار في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك البركة إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.