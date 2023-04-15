سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 15-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت، الموافق 15-4-2023، بكل البنوك العاملة فى مصر، وفق لصحيفة "اليوم السابع".
ونشرت الصحيفة قائمة بسعر الدولار الأمريكي في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
30.83 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.90 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.