سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 15-4-2023

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت، الموافق 15-4-2023، بكل البنوك العاملة فى مصر، وفق لصحيفة "اليوم السابع".

محمد يوسف

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