شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنخفض 15 جنيها وعيار 21 يسجل 2270 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم السبت هبوط بحوالي 15 جنيها في الجرام ليبلغ عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 2270 جنيها، وذلك عقب هبوط سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية حوالي 50 دولارا لتسجل الأونصة 2004 دولارات في نهاية الأسبوع

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 2270 جنيها.

عيار 18 يسجل 1946 جنيها.

عيار 24 يسجل 2594 جنيها.

الجنيه الذهب 18160 جنيها.

اونصة الذهب 2004 دولارا.

أسعار السبائك الذهب اليوم

سجلت أسعار السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6485 جنيها للجرام، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12970 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25940 جنيها، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 51880 جنيها وبلغ سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 80673 جنيها، وهذه الأسعار لا تشمل المصنعية والضريبة.

سوق الذهب العالمي

وأنهى الذهب تداولات الأسبوع بحركة كبير في الأسواق العالمية، فبعد تسجيله أعلى مستوى في 13 شهر يوم الخميس تخلى الذهب عن جميع مكاسبه يوم الجمعة، بعد أن تعافى الدولار وأشار عضو الفيدرالي إلى الحاجة لرفع الفائدة مرة أخرى، وفق تقرير جولد بيليون، وانخفضت أسعار الذهب الفورية أمس الجمعة بنسبة 1.8% لتفقد ما يقرب من 40 دولار لتهبط أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال الجلسة لتتخلى عن جميع مكاسبها الأسبوعية، ليشهد يوم أمس أكبر خسارة يومية للذهب في ثلاثة أسابيع.

وكشف التقرير الفني لجولد بيليون، أن أسعار الذهب حققت ارتفاع بنسبة 0.7% خلال الأسبوع، في المقابل ارتد مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية من أدنى مستوياته في عام وسجل يوم الجمعة ارتفاع بنسبة 0.6% بعد أن سجل أدنى مستوياته عند 100.45، بينما على المستوى الأسبوع سجل مؤشر الدولار انخفاض بنسبة 0.5% مسجلاً انخفاض للأسبوع السابع على التوالي.

السبب الرئيسي وراء تعافي الدولار وانخفاض أسعار الذهب كان تصريحات عضو الفيدرالي كريستوفر والر وهو أحد أكبر الداعمين لتشديد السياسة النقدية والذي قال أنه يرغب في مزيد من التشديد النقدي الذي يجب أن يستمر لفترة أطول من توقعات الأسواق، وتأتي هذه التصريحات بالرغم من بيانات التضخم التي صدرت خلال الأسبوع المنتهي وأظهرت هبوط أسعار المستهلكين، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تراجع على المستوى السنوي إلى 5% خلال شهر مارس من 6%، كما تراجع مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.7% من 4.9%.

بالرغم من تراجع أرقام التضخم إلا أن مؤشر التضخم الأساسي أو الجوهري والذي يستثنى أسعار السلع المتقلبة مثل الوقود والطعام شهد تراجع طفيف ليسجل مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري عن مارس ارتفاع بنسبة 5.6% في مارس من 5.5%، وتدل بيانات التضخم الجوهرية على تأصل معدلات التضخم وهو ما أشار إليه عدد من أعضاء البنك أن الفيدرالي عليه التركيز على محاربة التضخم الأساسي.