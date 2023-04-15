شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 86.31 دولار لبرنت.. و82.52 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعارالنفط 86.31 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.52 دولار، حيث حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية الرابعة لها على التوالي.

ذكر تقرير وكالة الطاقة الدولية، أن صادرات النفط الروسية وصلت فى مارس 2023 إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2020 من الناحية المادية بسبب زيادة الإمدادات من المنتجات النفطية، فى حين ارتفعت عائدات الصادرات بمقدار مليار دولار مقارنة بشهر فبراير إلى 12.7 مليار دولار .

وقالت الوكالة إن إمدادات روسيا عن طريق البحر نمت 0.6 مليون برميل يوميا لتصل إلى 8.1 مليون برميل يوميا، مضيفة أن شحنات المنتجات البترولية ارتفعت 450 ألف برميل يوميا على أساس شهرى إلى 3.1 مليون برميل يوميا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

كما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن عائدات روسيا من صادرات النفط زادت مليار دولار في مارس، لكنها انخفضت بنسبة 43% من حيث القيمة السنوية .

وخفضت روسيا من إنتاج الخام (باستثناء مكثفات الغاز) بمقدار 270 ألف برميل يوميا إلى 9.58 مليون برميل يوميا في مارس، مع إنتاج 900 ألف برميل يوميا أقل من الخطة، وفقا للوكالة. ومع ذلك، أعلنت موسكو عن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا من متوسط فبراير الذي بدأ في مارس.

وأعلن مكتب المصايد والموارد المائية في الفلبين ، اليوم السبت ، أن حجم الخسائر الناجمة عن بقعة تسريب النفط قبالة مقاطعة "ميندناو أورينتال" تخطى مليار بيسو فلبيني.

وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن البقعة التي تسربت من ناقلة النفط في فبراير الماضي دمرت ما قيمته 441 مليون بيسو فلبيني من معدات ومنتجات الصيد، مضيفة أن السلطات تحلل عينات من المياه والأحياء البحرية بشكل دوري لمراجعة قرارات منع الصيد وتقديم المساعدة الاجتماعية للعاملين به وعمليات التنظيف والتطهير وحماية المواطنين من الأخطار.

وكانت وزارة التنمية والرخاء الاجتماعي أعلنت قبل أيام أن قرابة 37 ألف أسرة تضرروا من التسريب النفطي.

وغرقت ناقلة تحمل 800 ألف لتر من الوقود الصناعي في 28 فبراير الماضي خلال إبحارها في ظروف قاسية، ولا زالت أعمال التنقية مستمرة بمساعدات دولية منذ ذلك الحين.