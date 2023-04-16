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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتنمية والتطوير العمراني «الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة»، أعلنت عن طرح فرص إيجارية، تتمثل في مجموعة أكشاك بمساحات متنوعة ومواقع مميزة في مدينة مكة المكرمة، وذلك في إطار استراتيجية شركة البلد الأمين وأمانة العاصمة المقدسة لدعم وتعزيز أهداف وتطلعات رؤية السعودية 2030 بهدف تشجيع المستثمرين. وأوضحت الشركة أن الاستخدامات المتاحة للأكشاك تتمثل في المشروبات والأطعمة، مبينة أن طريقة التقديم تتم من خلال تسليم المستندات المطلوبة في أظرف مغلقة بمقر شركة البلد الأمين، في موعد أقصاه يوم الخميس 21 / 10 / 1444 (11 مايو 2023).

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