شكرا لقرائتكم خبر 28 عنصرا يجب توافرها لإصدار شهادة امتثال المباني ومهلة 6 أشهر لمعالجة المخالفات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان «دليل إجراءات شهادة امتثال المباني»، مع منح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للالتزام والامتثال بما جاء في الدليل، الذي تضمن 28 عنصرا يجب توفرها لإصدار شهادة امتثال المباني، وذلك بهدف الحد من التشوهات البصرية في المباني التجارية والسكنية، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد آليات للحصول على الشهادة وفق عدد من المتطلبات، مبينة أنه يتم منح شهادة امتثال المباني وفق 3 بنود تشمل 28 عنصرا، وهي (تصميم المبنى متضمنا 7 عناصر، والموقع العام ويتضمن 6 عناصر، إضافة إلى التشوّه البصري الذي يتضمن 15 عنصرا).

وأشارت إلى أن هذه الاشتراطات إلزامية للحصول على شهادة الامتثال، وفي حال عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات أثناء إشغال المبنى فسيتم فرض الغرامات على المخالفين.

ودعت أصحاب المباني القائمة والجديدة للاستفادة من المهلة الحالية والتي تنتهي في 1445/3/1 لمعالجة أوضاعها، لما في ذلك من أهمية في تحسين المشهد الحضري الذي يعد من أهم الركائز في تحقيق رؤية المملكة 2030، لتوفير بيئة عمرانية صحية مستدامة، إضافة إلى معالجة التشوه البصري والارتقاء بجودة الحياة.

يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت عددا من اللوائح والتشريعات التي تستهدف تحسين المشهد الحضري والحد من عناصر التشوه البصري، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

إجراءات إصدار الشهادة:

المباني الجديدة:

تصدر شهادة امتثال المباني بشكل تلقائي بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.

المباني القائمة:







تسجيل الدخول عبر منصة بلدي.



الدخول على خدمة إصدار شهادة امتثال المباني.



إدخال بيانات رخصة البناء وصك الملكية وشهادة الإشغال (إتمام البناء)، وكافة البيانات المطلوبةفي نموذج طلب إصدار شهادة الامتثال.



الإقرار في الطلب باستيفاء جميع عناصر التقييم الخاصة بإصدار شهادة امتثال المباني الواردة في الدليل.



لمالك المبنى خيار تقديم تقرير فني من مكتب هندسي معتمد يوضح استيفاء المبنى لجميع اشتراطات شهادة الامتثال.



في حال عدم تقديم التقرير الفني يقوم صاحب المبنى عبر المنصة بتحديد موعد الزيارة الميدانية للمبنى والتي سيقوم بها مراقب الأمانة (البلدية) للتحقق من صحة البيانات الواردة في الطلب.



موافقة الأمانة (البلدية) مكتب هندسي معتمد على الطلب.



إصدار شهادة امتثال المباني للمبنى.



شهادة امتثال المباني:





مدة صاحية شهادة امتثال المباني 3 سنوات



مهلة 6 أشهر للمباني القائمة تنتهي 1 ربيع الأول 1445



منح الشهادة وفق 3 بنود





تصميم المبنى ويتضمن 7 عناصر.



الموقع العام ويتضمن 6 عناصر.



التشوه البصري ويتضمن 15 عنصرا



متطلبات الحصول على الشهادة: