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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 28 فرصة استثمارية متنوعة بمدينة بريدة أعلنتها أمانة منطقة القصيم، وذلك للربع الثاني من العام الجاري 2023. وتنوعت الفرص الاستثمارية بين فرص لمشاريع إعادة تدوير الأخشاب والمخلفات النباتية، وإعادة تدوير الإطارات، وذلك ضمن الجهود البيئة التي تسعى إليها الأمانة في التعامل مع المخالفات وتحويلها من أعباء يومية إلى فرصة استثمارية. كما شملت الفرص الاستثمارية إقامة وتشغيل مهرجان صيف بريدة بمنتزه الملك عبدالله الوطني بمدينة بريدة، وإقامة فعالية موسمية بحديقة الجراد، ولمدة (45) يوما. وتضمنت تلك الفرص إقامة لوحات إعلانية تلفزيونية على الجسور ومواقع للكفي شوب وغيرها.

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