اتفاقية لإطلاق خدمة التمويل الرقمية لعملاء تقدير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة «مصدر» لحلول البيانات والبنك العربي الوطني اتفاقية لاستفادة البنك من خدمة التمويل الرقمية التي تعد أحدث المنتجات التقنية لشركة «مصدر» لخدمة عملاء برنامج «تقدير».

ووقع الاتفاقية التي جرت مراسمها بمقر شركة «مصدر» بمدينة الرياض الرئيس التنفيذي لـ»مصدر» بدر الدخيل، ومن جانب البنك العربي رئيس منتجات التمويل الشخصي حمد العليان.

ونصت الاتفاقية على إتاحة استفادة البنك العربي الوطني من خدمة التمويل الرقمية إحدى منتجات شركة «مصدر» لتسويق الخدمات المالية والتمويلية والخصومات والقروض الشخصية المقدمة من قبل البنك لعملاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المتقاعدين والمتقاعدات في القطاعين العام والخاص الأعضاء في برنامج «تقدير» عبر مسار تمويل أحد مسارات البرنامج الخمسة.

وتمثل خدمة التمويل الرقمية أحد الحلول الرقمية المبتكرة التي صممتها وأطلقتها شركة مصدر لحلول البيانات، والتي تهدف لجمع الجهات التمويلية كافة في مكان واحد؛ لتقديم عروضها التمويلية لعميل المؤسسة، حيث تستخدم الخدمة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإتاحة العروض التمويلية ومقارنتها للعميل وتقديم أفضل الخيارات والتوصيات، كل ذلك يتم عبر رحلة رقمية شاملة ومتكاملة للعميل، تبدأ من تقديم الطلب والحصول على موافقة فورية وفق أنظمة البنك المركزي السعودي حتى إيداع مبلغ التمويل دون حاجة العميل لمراجعة أي جهة كانت.

يذكر أن إطلاق خدمة التمويل الرقمية تأتي في إطار السعي الحثيث للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في توفير منتجات وخدمات رقمية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتصب في توجه المؤسسة الاستراتيجي بالتحول الرقمي الكامل في جميع تعاملات العملاء من مشتركين ومتقاعدين وأصحاب عمل.