شكرا لقرائتكم خبر بدء المرحلة الثانية من إلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المرحلة الثانية لتوثيق العقود بإلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر منصة قوى، حيث حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن توثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023 كالتالي: الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80%.

وتهدف خدمة توثيق العقود إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بقوانين وأحكام نظام العمل والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.

وتتيح خدمة توثيق العقود الكترونيا لأصحاب العمل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح الخدمة للعاملين خدمة التحقق من صحة بيانات عقودهم.

وأوضحت الوزارة أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يعد العقد موثقا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

توثيق العقود لموظفي المنشأة حسب كل ربع 2023:

الربع الأول 20%

الربع الثاني 50%

الربع الثالث 80%