شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تخصص 13 مليار جنيه استثمارات لهيئة قناة السويس خلال عام 22/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة التخطيط استثمارات لهيئة قناة السويس تقدر بنحو 13.1 مليار جنيه فى خطة عام 22/2023 ، وعن مُستهدفات قطاع قناة السويس بخطة عام 22/2023 والمتمثلة فى زيادة الإنتاج من 103.9 مليار جنيه عام 21/2022 إلى 120.3 مليار جنيه عام 22/2023، بنسبة زيادة 15.8%.، إلى جانب زيادة الناتج الـمحلى الإجمالى لقناة السويس بنسبة 7% ليرتفع الناتج من 100.5 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 107.6 مليار جنيه فى عام الخطة، وكذلك زيادة الناتج إلى ما يعادل 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 17.8% عن العام السابق.

وقفزت إيرادات قناة السويس بنسبة 35 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ 2.3 مليار دولار، بلاضافة الى ارتفاع أعداد السفن التي مرت من قناة السويس في الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 20% ، وارتفاع الإيرادات لتسجل حوالي 2.3 مليار دولار، بنسبة زيادة عن العام الماضي تبلغ حوالي 35%، مع تسجيل القناة كذلك لأعلى معدل عبور يومي في تاريخها، يوم 13 مارس الماضي، بلغ 107 سفن، بحمولة 6.3 مليون طن.

يذكر أن قناة السويس قد حققت في العام الماضي أعلى إيرادات في تاريخها بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة 25 % عن عام 2021، بحسب بيان سابق من الهيئة.