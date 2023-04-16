شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم، استمرار استقرار الأسعار وتتراوح أسعار البلدى بين 230 و300 جنيه حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة، ويجرى طرح الكيلو في منافذ أمان بسعر 170 جنيها للكيلو.

وأعلنت شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 210 و280 جنيها حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 210- 280 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 220 و260 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 210 و 270 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 210 و280 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 190 و230 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى ما بين 130 و190جنيها، والكبدة المستوردة بين 110 جنيهات إلى 130 جنيها.

ونجحت الحكومة فى نشر السيارات المتنقلة التى تتيح اللحوم بأسعار مناسبة، سواء عبر المنافذ المتنقلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو منافذ جهاز الخدمة الوطنية مما يوفر مزيدا من الاستقرار فى أسعار اللحوم فى الأسواق.