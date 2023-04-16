أسعار البسكويت وكعك العيد فى مصر.. السادة 75 جنيها للكيلو

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تفاصيل أسعار كعك عيد الفطر في مصر لعام 2023، وذلك في الأسواق، وفي سياق السطور التالية نرصد متوسط أسعار الكعك والبسكويت بأشكاله المختلفة في الأسواق، وهذه الأسعار تتغير بحسب الشركة المنتجة وكذلك بحسب المنطقة.

محمد يوسف

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