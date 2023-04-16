سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 16-4-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة المال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، وفق المواقع الإلكترونية لعدد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري وصل إلى: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية سجل أمام العملة المصرية: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار حقق في البنك الأهلي القطري: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان أمام العملة المصرية: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام العملة المصرية في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.