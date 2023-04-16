شكرا لقرائتكم خبر بنك التنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بنك التنميةالاجتماعية أطلق مبادرة (#خلها_منهم) لدعم منتجات الأسر المنتجة الممكنة والمدعومة من البنك، سعيا نحو إبراز مدى الإسهامات والمجالات التي يقدمها البنك، والتي تهدف لخلق مجتمع حيوي ومنتج، مع التركيز على تنوع المسارات المهنية والحرفية، والتأكيد على دور الأسر المنتجة في تنمية وتطوير المنتجات المحلية.

وتهدف المبادرة إلى دعم وتسويق منتجات الأسر المنتجة في مختلف مناطق المملكة، مع العمل على نشر التوعية بالتخصصات النوعية للأسر المنتجة، بالإضافة إلى تعزيز جودة الأسر المنتجة بوصفها ذات طابع مختلف وثقافة محلية.

وانطلقت الحملة تحت وسم (#خلها_منهم)، حيث تم إنتاج ستة أفلام إعلانية تقوم فكرتها على ترويج تنوع مسارات الأسر المنتجة المدعومة من البنك، من خلال اعتماد أفكار ونماذج إعلانات تسويقية قديمة شهيرة كانت قد رسخت في أذهان المجتمع السعودي، والعمل على محاكاتها لغرض دعم منتجات الأسر المنتجة.